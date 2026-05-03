إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية تواصل التدريب والتأهيل لطلاب الشرطة السياحية

دمشق-سانا
تواصل إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية العملية التدريبية والتأهيلية لطلاب الشرطة السياحية، حيث تم إجراء الاختبارات النظرية للمتدربين في فرع تدريب طرطوس.

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر تلغرام أن الطلاب قدموا امتحاناتهم ضمن البرنامج التدريبي التخصصي، بهدف تقييم مدى استيعابهم للمحاور العلمية والمسلكية التي تلقّوها خلال فترة التدريب.

ووفق الوزارة تركّزت الاختبارات على قياس الكفاءة المعرفية للطلاب، بما يتكامل مع التدريبات الميدانية والبدنية، ويعزّز جاهزيتهم لتنفيذ المهام وحماية المنشآت السياحية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعداد كوادر أمنية مؤهلة، تجمع بين الانضباط والمعرفة، بما يسهم في تقديم خدمات أمنية متميزة، وتعزيز الصورة المؤسسية لقوى الأمن الداخلي.

