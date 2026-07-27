بدء الدراسات الفنية لإعادة تأهيل صومعة السبينة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا



بدأت الشركة السورية للدراسات الهندسية والمساحية (SESSCO) تنفيذ عقد إعداد الدراسات الفنية لإعادة تأهيل صومعة السبينة بريف دمشق، المبرم مع المؤسسة السورية للحبوب، بهدف تقييم الأضرار، ووضع الحلول الهندسيّة الكفيلة برفع كفاءة المنشأة، وضمان سلامتها التشغيلية، ودعم البنية التحتية لقطاع الحبوب.



وفي تصريح لمراسلة سانا، اليوم الإثنين، أوضح المدير العام للشركة محمد هراوي، أن العمل يتوزع في المشروع على مرحلتين بمدة تنفيذ إجمالية تصل إلى 90 يوماً، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تركز على تقييم الوضع الراهن لمبنى التشغيل، وإعداد مخططات الأضرار، والتدعيم وإعادة التأهيل، إلى جانب وضع الشروط الفنية وجداول الكميات والكشف التقديري.



ووفق هراوي، تشمل المرحلة الثانية دراسة باقي منشآت الصومعة، والتي تضم خلايا التخزين ومظلات التحميل والتفريغ، والصالة الواقعة فوق الخلايا، إضافة إلى تقديم المخططات والمذكرات الحسابية والشروط الفنية اللازمة.



وأكد هراوي، أن هذه الدراسات تشكل الخطوة الفنية الأولى والأساسية نحو إعادة إعمار المنشأة، بما يضمن استعادة طاقتها الاستيعابية، وتعزيز الأمن الغذائي والسعة التخزينية للمحاصيل الاستراتيجية.



وكان الفريق الفني المكلف بإعداد الدراسة، نفذ جولات ميدانية عدة إلى موقع الصومعة للوقوف على طبيعة الأضرار الناجمة عن سلسلة انفجارات غبارية تعرض لها المبنى خلال العام الماضي، وقام برفع الوضع الراهن تمهيداً لوضع الحلول الهندسية التي تضمن أعلى معايير السلامة والأمان.