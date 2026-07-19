جامعة حماة تنظم ورشة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي

حماة-سانا

نظمت جامعة حماة، اليوم الأحد، بالتعاون مع شركة “كوفاري هاب”، ورشة عمل تدريبية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم وتطوير المحتوى التعليمي، بمشاركة كوادر تدريسية في الجامعة.

وتستهدف الورشة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وتناولت آلية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد المواد التعليمية والخطط الدراسية.

وأوضح عميد الكلية التطبيقية في الجامعة الدكتور أحمد الكردي لمراسل سانا، أن الورشة أقيمت بناء على توصيات ومخرجات مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي أقامته جامعة حماة سابقاً، وأبرزها تعزيز مستوى الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم.

وأشار الكردي إلى أن الورشة تركز على تدريب وتأهيل المشاركين على مهارات استثمار نماذج الذكاء الاصطناعي لتطوير المحتوى التعليمي، مبيناً أن الورشة المنعقدة اليوم هي من المستوى الأول في هذا المجال، وتعقبها خلال الفترة المقبلة ورشات مماثلة لمستويات أعلى.

بدوره بين مدير المشاريع في شركة كوفاري هاب بشير بيطار، أن الورشة تأتي استجابة عملية لمخرجات المؤتمر الهندسي الدولي الأول لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أهميتها في تبادل الخبرات والمعلومات ما بين الكوادر التدريسية في الجامعة والمتخصصين في الشركة، لتوضيح أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد المواد التعليمية والخطط الدراسية.

وكانت الكلية التطبيقية في جامعة حماة أقامت في نيسان الماضي المؤتمر الهندسي الدولي الأول للتعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الصنعي في التعليم، وربط البحث العلمي بسوق العمل، بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين المحليين والدوليين.

و”كوفاري هاب” (Covari Hub) شركة استشارية وهندسية سورية محدودة المسؤولية، تأسست عام 2025، يقع مقرها الرئيسي في مدينة حماة، وتعمل في مجالات تقديم الاستشارات التقنية، وتحليل البيانات، والتحول الرقمي.