محافظة ريف دمشق تنفذ 40 بالمئة من خطة صيانة وإعادة تزفيت عدد من الطرقات

ريف دمشق-سانا



تواصل محافظة ريف دمشق، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة صيانة وإعادة تزفيت عدد من الطرقات المحلية في مختلف مناطق المحافظة، والتي شملت حالياً أعمال القشط والتحضير للتزفيت، بواقع إنجاز تجاوز 40 بالمئة في معظم المواقع، تمهيداً لبدء فرش المجبول الإسفلتي خلال الأسبوع المقبل.



وأوضح معاون محافظ ريف دمشق للشؤون الفنية المهندس عبد الله الخطيب في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن العمل انطلق قبل خمسة أيام في ستة محاور طرقية، على أن يتوسع خلال الأيام المقبلة ليشمل 12 محوراً.

وبيّن الخطيب أن المرحلة الأولى تتضمن صيانة وإعادة تأهيل نحو 40 كيلومتراً من الطرقات المحلية، ضمن برنامج زمني يمتد 40 يوماً وفق خطة أعدتها المحافظة على عدة مراحل استناداً إلى احتياجات المناطق، وبما يراعي أهمية الطريق والكثافة المرورية وحالته الفنية.



وأشار إلى أن الأعمال الجارية تشمل القشط التحضيري لإعادة التزفيت بالإسفلت في عدد من المحاور بالتزامن مع مناطق أخرى في ريف دمشق، منها الطريق الرئيسي في مدينة حرستا، وطريق عربين– زملكا الممتد إلى المتحلق الجنوبي، حيث يجري تجهيز الطبقات الطرقية تمهيداً للبدء بأعمال التزفيت خلال الأيام المقبلة.



وأكد الخطيب أن خطة المحافظة تتضمن إدراج أكثر من 30 محوراً طرقياً جديداً ضمن أعمال التزفيت خلال العام الجاري، لتشمل مختلف مناطق ريف دمشق من الغوطة وجنوب دمشق إلى الزبداني والقلمون والتل وداريا، بهدف تحسين واقع شبكة الطرقات وتسهيل حركة المواطنين وتعزيز الربط بين المدن والبلدات.



وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية في محافظة ريف دمشق، ولا سيما شبكة الطرق في مناطق الغوطة الشرقية التي تعرضت أجزاء واسعة منها لأضرار كبيرة، بسبب جرائم النظام البائد، ما أدى إلى تراجع كفاءة عدد من المحاور الطرقية، وجعل إعادة تأهيلها من أولويات المحافظة لتحسين حركة النقل وخدمة الأهالي.



