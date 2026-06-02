جولة رقابية على عدد من المنشآت السياحية في رأس البسيط والبدروسية باللاذقية

اللاذقية-سانا

نفذت الضابطة العدلية في مديرية السياحة بمحافظة اللاذقية بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة، جولة رقابية على عدد من المنشآت السياحية في منطقتي رأس البسيط والبدروسية، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمنشآت السياحية.

وأوضح مدير الإعلام في مديرية سياحة اللاذقية محمد صلاح في تصريح لمراسلة سانا اليوم الثلاثاء، أن الهدف من الجولة الرقابية التحقق من مدى التزام المنشآت السياحية بالشروط والضوابط المعتمدة، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للزوار، إضافة إلى التأكد من التقيد بلوائح الأسعار المعتمدة وحماية حقوق المستهلك.

وأشار صلاح الى أن هذه الجولات تأتي بالتزامن مع زيادة الحركة السياحية خلال عطلة عيد الأضحى وموسم الصيف، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة الزوار.

وتواصل مديرية السياحة في محافظة اللاذقية تنفيذ جولاتها الرقابية على المنشآت السياحية في مختلف مناطق المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام باللوائح والتعليمات الناظمة للعمل.

