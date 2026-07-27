القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان

وزارة الداخلية Copy 5 860x573 2 القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان

دمشق-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في حمص القبض على زياد عاصي، الملقب بـ«أبو مقداد»، المسؤول السابق عن عدد من الحواجز الأمنية في ‏المدينة خلال عهد النظام البائد.‏

‏وأوضح مصدر في وزارة الداخلية لـ سانا أن المقبوض عليه متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز الأمنية التي كان مسؤولاً عنها.‏
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وتأتي هذه العملية في إطار جهود قيادة الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بحق المدنيين زمن النظام البائد، وتعزيز الأمن ‏والاستقرار.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت، في الـ 19 من الشهر الجاري، القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم، على خلفية تورطه في ‏جرائم حرب بحق المدنيين خلال ‏فترة حكم النظام البائد، إضافة إلى مشاركته في نشاطات تخريبية استهدفت القوات الأمنية.‏

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