القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان

دمشق-سانا
ألقت قوى الأمن الداخلي في حمص القبض على زياد عاصي، الملقب بـ«أبو مقداد»، المسؤول السابق عن عدد من الحواجز الأمنية في المدينة خلال عهد النظام البائد.
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية لـ سانا أن المقبوض عليه متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز الأمنية التي كان مسؤولاً عنها.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود قيادة الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بحق المدنيين زمن النظام البائد، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت، في الـ 19 من الشهر الجاري، القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم، على خلفية تورطه في جرائم حرب بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد، إضافة إلى مشاركته في نشاطات تخريبية استهدفت القوات الأمنية.