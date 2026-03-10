قوات الاحتلال تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

درعا-سانا

توغلت قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، في محيط قرية جملة بمنطقة وادي الرقاد، في ريف درعا الغربي.

وأفاد مراسل سانا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت إلى أطراف قرية جملة، ووصلت إلى (سرية الوادي) المهجورة قبل أن تنسحب بعد فترة قصيرة من المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أيّ أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.