بمناسبة عيد الفطر.. فرع مؤسسة رابطة معتقلي الثورة السورية بالقنيطرة يوزع 230 سلة ملابس

القنيطرة-سانا

وزع فرع مؤسسة رابطة معتقلي الثورة السورية في محافظة القنيطرة بالتعاون مع مكتب المنظمات في المحافظة، وبدعم من غرفة التجارة والصناعة اليوم الخميس مساعدات إنسانية لعدد من المعتقلين المفرج عنهم من سجون النظام البائد، تضمنت سلات من الملابس.

وخلال التوزيع الذي جرى في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمدينة السلام، أوضح عضو فرع المؤسسة علي جاسم العلي في تصريح لمراسل سانا، أنه جرى توزيع 230 سلة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف تقديم هدايا بسيطة بمناسبة عيد الفطر لفئة عانت الكثير من الظلم والتعذيب في سجون النظام البائد قبل أن تنال الحرية.

حضر الفعالية مدير المنطقة الشمالية في محافظة القنيطرة محمد السعيد، ومديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ميساء العجلوني.

