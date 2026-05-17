بدء أعمال المسح الطبوغرافي لتوسيع طريق إدلب – أريحا

إدلب-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة إدلب، اليوم الأحد، التحضيرات الفنية والإدارية الخاصة بمشروع توسعة طريق إدلب – أريحا، تمهيداً للمباشرة بالتنفيذ فور انتهاء المسح الطبوغرافي، في خطوة تهدف إلى تحسين السلامة المرورية، وتخفيف الازدحام على أحد أهم المحاور الحيوية في المحافظة.

وباشرت الفرق الفنية المختصة بأعمال المسح الطبوغرافي، وتسليم الشرائح الفنية للجهة المنفذة في بعض المواقع، بالتنسيق والتعاون مع محافظة إدلب وشركة الكهرباء والجهات الخدمية المعنية، لضمان عدم تعارض المشروع مع البنى التحتية القائمة.

وأوضح مدير فرع المؤسسة عبد الكريم عثمان لـ سانا، أن أعمال المسح الطبوغرافي، وتحديد مسار ومحور الطريق بدأت بالتنسيق الكامل مع المحافظة والجهات الخدمية، لإزالة أي عقبات تعيق تنفيذ أعمال الحفر والتوسعة، مبيناً أن توسعة الطريق تمتد على عرض قدره 25 متراً، تقسّم مناصفةً بين الجانبين، ويُعمل بالتزامن على إضبارة الاستملاك لتحديد العقارات التي ستشملها توسعة الطريق، لتعويض الأهالي.

وبين عثمان أن توسعة طريق إدلب – أريحا تسهم بشكل مباشر في اختصار زمن التنقل، وتخفيف الازدحام والحوادث المرورية، فضلاً عن كون الطريق يعد معبراً حيوياً يربط الشمال بالجنوب، ويصل بين باب الهوى الحدودي ومعبر ال M4 باتجاه اللاذقية.

من جانبه، أشار مدير الشركة السورية للبناء والتشييد فرع إدلب (الجهة المنفذة للمشروع) عبد الله مصطفى لـ سانا، إلى أن الشركة جاهزة لتنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع فور استلام المواقع، لافتاً إلى أن العمل يُنفّذ على مراحل لتقليل التأثير على حركة المرور اليومية.

وأكد عدد من الأهالي أهمية التوسعة، فهي تسهل حركة الطلاب والتجار والمرضى المتوجهين من أريحا إلى إدلب.

ويُعد محور إدلب – أريحا من الطرق الحيوية التي تربط جنوب المحافظة بمركزها، ويشهد حركة مرور كثيفة للمركبات الثقيلة والخفيفة، ما أدى إلى تدهور وضعه الفني، وزيادة حوادث السير.

وكانت الجهات المعنية في محافظة إدلب عقدت نهاية آذار الماضي اجتماعاً، ناقشت خلاله آليات البدء بإصلاح وتأهيل الطرق المركزية في المحافظة، وذلك ضمن خطة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية للعام الجاري التي تستهدف تحسين البنية التحتية الخدمية، ودعم عودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المناطق.