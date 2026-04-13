قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً من قرية رويحينة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوة إسرائيلية مساء أمس الأحد في قرية رويحينة بريف القنيطرة الأوسط، ونفذت عملية اعتقال طالت أحد أبناء القرية.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من آليتين من نوع “همر” توغلت داخل القرية واعتقلت شاباً من القرية، حيث قامت الدورية باقتياد الشاب إلى قاعدة العدنانية العسكرية المجاورة، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن عن أسباب الاعتقال أو مصير الشاب.

وكانت قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت أمس الأول في قرية كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، ونفّذت حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين من أبناء القرية، وتم اقتيادهما إلى جهةٍ مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

تعيين مجلس مؤقت لنقابة المحامين السوريين المركزية
قراءة تحليلية لكتاب “ردع العدوان” للمؤلف عبد المجيد الخلف في ثقافي حمص
محافظ دير الزور: اتفاقية الكهرباء ستقدم محطة لتوليد 750 ميغاواط للمحافظة وتوفر فرص عمل
مبادرات رمضانية وخدمية تنفذها الجمعية الخيرية الإسلامية بحمص في الشهر الفضيل
استمرار عودة السوريين من لبنان عبر منفذ جوسية الحدودي في ريف حمص
