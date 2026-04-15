استمرار أعمال تأهيل مطار القامشلي الدولي تمهيداً لإعادة تشغيله

دمشق-سانا

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن العمل متواصل لإعادة تأهيل مطار القامشلي الدولي وفق أعلى المعايير الفنية، لضمان عودته إلى الخدمة بكفاءة وجاهزية تامة.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الهيئة علاء صلال، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن إعادة تشغيل المطار تمثّل خطوة مهمة في تعزيز الربط الجوي ودعم الحركة الاقتصادية والخدمية في المنطقة.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل المطار تأتي في إطار الالتزام بخدمة أهالي المنطقة، وتسهيل تنقلهم، وتلبية احتياجاتهم الإنسانية والمعيشية، بما يعزز الاستقرار ويرسّخ حضور مؤسسات الدولة في مختلف المناطق.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي باشرت في الـ 25 من شباط الماضي أعمال إعادة تأهيل مطار القامشلي الدولي، في إطار خطة لرفع جاهزيته الفنية وإعادته إلى الخدمة بكامل طاقته التشغيلية.