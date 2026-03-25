لجنة البُنى التنظيمية تُقر الهياكل التنظيمية للإدارة المركزية في وزارة السياحة ومديرياتها

دمشق-سانا

أقرت لجنة إقرار البُنى التنظيمية، المُشكّلة بموجب المرسوم رقم 43 لعام 2025 برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور معاون وزير السياحة فرج القشقوش، حزمة متكاملة من الهياكل التنظيمية الخاصة بوزارة السياحة، شملت الإدارات المركزية للوزارة ومديريات السياحة في مختلف المحافظات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي في القطاع السياحي.

ويأتي هذا الإقرار ضمن مسار إعادة تنظيم العمل في الوزارة على أسس أكثر وضوحاً ومرونة، من خلال ضبط المهام وتحديد الصلاحيات، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات السياحية.

كما تعكس هذه الخطوة توجهاً نحو بناء نموذج إداري أكثر قدرة على مواكبة متطلبات تطوير القطاع السياحي، ودعم بيئة الاستثمار، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة؛ بما يعزز دور السياحة كرافعة اقتصادية مهمة.

ويؤكد هذا التطور على استمرار العمل في تحديث الهياكل الإدارية في مختلف المؤسسات، بما ينسجم مع مسار التحول المؤسسي الشامل، ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي وقدرته على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.