افتتاح مسجد في مدينة كفرزيتا بريف حماة بعد إعادة تأهيله

IMG 9688 افتتاح مسجد في مدينة كفرزيتا بريف حماة بعد إعادة تأهيله

حماة-سانا
 
افتتحت مديرية الأوقاف بحماة اليوم الجمعة بالتعاون مع الجمعية الإنسانية للتآخي، مسجد محمد نصر حسن نصر، في مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وترميمه.

IMG 9725 افتتاح مسجد في مدينة كفرزيتا بريف حماة بعد إعادة تأهيله

وأدى أهالي المدينة صلاة الجمعة الأولى في المسجد بعد الاستماع لخطبة الشيخ معاذ ريحان، مدير أوقاف حماة، التي تمحورت حول أهمية المساجد ودورها الديني الواعظ وخاصة بعد التحرير.


من جهته تحدث الباحث والداعية الدكتور عبد المنعم زين الدين خلال كلمته في الافتتاح عن بناء الإنسان أخلاقياً ودينياً وعلمياً، بما يسهم في بناء الوطن وتقدمه في جميع المجالات.
 
حضر الافتتاح رئيس شعبة الأوقاف في مدينة صوران الشيخ محمد درويش، ومدير جمعية التآخي محمد السيد إسماعيل، وفعاليات إدارية وأهلية.
 
يذكر أن المسجد تعرض سابقاً للقصف من النظام البائد في 9 نيسان عام 2012 خلال الهجمات التي شنتها قواته على المدينة، وتكرر استهدافه مع بقية مساجد المدينة من قوات النظام البائد خلال حملاتها العسكرية المتعاقبة.

IMG 9713 افتتاح مسجد في مدينة كفرزيتا بريف حماة بعد إعادة تأهيله
IMG 9701 افتتاح مسجد في مدينة كفرزيتا بريف حماة بعد إعادة تأهيله
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