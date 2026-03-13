الداخلية تنظم المرحلة الثالثة من مسابقة دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية انطلاق المرحلة الثالثة من مسابقة دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير وفق الخطط التنظيمية المقررة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن هذه المرحلة تتضمن مجموعة من الاختبارات التخصصية، تشمل اللغة الإنكليزية والرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، وذلك في إطار تقييم المهارات اللغوية والمعرفية والتقنية لدى المتقدمين، بما يواكب متطلبات العمل المؤسسي الحديث.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذه الاختبارات يأتي ضمن رؤية تهدف إلى اختيار كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً، تمتلك القدرات المعرفية والتقنية اللازمة، بما يعزز الكفاءة والانضباط وخدمة المجتمع.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الرابع والعشرين من كانون الأول الماضي فتح باب التسجيل لدورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير لعام 2026، في خطوة تأسيسية تهدف إلى إعداد كوادر قيادية مؤهلة تتمتع بالوعي القانوني والجاهزية المهنية، وتعمل ضمن منظومة مؤسسية تحكمها القيم الوطنية وسيادة القانون.

وتهدف الدورة إلى بناء شخصية الضابط القادر على تحمل الواجب والمسؤولية واتخاذ القرار والعمل بروح الانتماء، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة ومتغيراتها.