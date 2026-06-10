حماة.. إغلاق طريق السد حفاظاً على سلامة المنشأة بعد إعادة فتح جسر الرستن

حماة-سانا‏

أغلقت مديرية الموارد المائية في حماة طريق سد الرستن أمام حركة المركبات، وذلك بعد الانتهاء ‏من إصلاح طريق جسر الرستن، وإعادة فتحه أمام المرور.‏

وأوضحت المديرية في منشور اليوم الأربعاء، عبر قناة وزارة الطاقة على تلغرام، أنه كان قد سُمح ‏مؤقتاً بعبور المركبات فوق جسم السد خلال مرحلة إغلاق الطريق الرئيسي؛ لضمان استمرارية ‏التنقل وخدمة الأهالي، ومع استكمال أعمال الصيانة وتشغيل الطريق البديل، تقرر إيقاف المرور ‏على جسم السد، حفاظاً على سلامته الفنية، وحماية بنيته الإنشائية من الأحمال المرورية.‏

وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحفاظ على المنشآت المائية وضمان استدامتها، ‏داعية السائقين إلى الالتزام بالطرق المحددة، والتعليمات المرورية المعتمدة مبينةً أن سد الرستن ‏يقع بين محافظتي حمص وحماة، ولكنه خاضع لإشراف مديرية الموارد المائية في حماة، وجاء ‏هذا الإجراء للحفاظ على جسم السد من أي تداعيات محتملة.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع افتتح في الـ4 من الشهر الجاري جسر الرستن في محافظة حمص‏، ‏وذلك ‏عقب إعادة تأهيله وتطويره‏ عبر مشروع أطلقته وزارة الأشغال ‏العامة والإسكان والدفاع ‏المدني السوري، مطلع عام 2025، وبالشراكة مع برنامج الأمم ‏المتحدة ‏الإنمائي ‏UNDP‏، ‌‏وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا ‌‏”‏SHF‏”، حيث جرى وضعه في الخدمة أمام ‏الحركة المروية. ‏

وكان النظام البائد قصف مساء الخميس الـ5 من كانون الأول 2024، جسر الرستن الذي يربط ‏بين مدينتي حماة وحمص، لإيقاف تقدم الثوار أثناء معركة “ردع العدوان” التي انتهت بتحرير ‏سوريا.‏