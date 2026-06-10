حماة.. إغلاق طريق السد حفاظاً على سلامة المنشأة بعد إعادة فتح جسر الرستن

حماة-سانا
أغلقت مديرية الموارد المائية في حماة طريق سد الرستن أمام حركة المركبات، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح طريق جسر الرستن، وإعادة فتحه أمام المرور.
وأوضحت المديرية في منشور اليوم الأربعاء، عبر قناة وزارة الطاقة على تلغرام، أنه كان قد سُمح مؤقتاً بعبور المركبات فوق جسم السد خلال مرحلة إغلاق الطريق الرئيسي؛ لضمان استمرارية التنقل وخدمة الأهالي، ومع استكمال أعمال الصيانة وتشغيل الطريق البديل، تقرر إيقاف المرور على جسم السد، حفاظاً على سلامته الفنية، وحماية بنيته الإنشائية من الأحمال المرورية.
وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحفاظ على المنشآت المائية وضمان استدامتها، داعية السائقين إلى الالتزام بالطرق المحددة، والتعليمات المرورية المعتمدة مبينةً أن سد الرستن يقع بين محافظتي حمص وحماة، ولكنه خاضع لإشراف مديرية الموارد المائية في حماة، وجاء هذا الإجراء للحفاظ على جسم السد من أي تداعيات محتملة.
وكان الرئيس أحمد الشرع افتتح في الـ4 من الشهر الجاري جسر الرستن في محافظة حمص، وذلك عقب إعادة تأهيله وتطويره عبر مشروع أطلقته وزارة الأشغال العامة والإسكان والدفاع المدني السوري، مطلع عام 2025، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا ”SHF”، حيث جرى وضعه في الخدمة أمام الحركة المروية.
وكان النظام البائد قصف مساء الخميس الـ5 من كانون الأول 2024، جسر الرستن الذي يربط بين مدينتي حماة وحمص، لإيقاف تقدم الثوار أثناء معركة “ردع العدوان” التي انتهت بتحرير سوريا.