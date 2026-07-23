التخطيط والإحصاء تختتم تدريب المدربين استعداداً لإطلاق المسح الوطني للقوى العاملة 2026

دمشق-سانا



اختتمت هيئة التخطيط والإحصاء السورية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، اليوم الخميس، دورة تدريب المدربين (TOT) للكوادر الفنية في مديريات التخطيط والإحصاء والإدارة المركزية للهيئة، وذلك في مركز التدريب الإحصائي بدمشق، تمهيداً لانطلاق العمل الميداني في جميع المحافظات، لتنفيذ المسح الوطني للقوى العاملة في سوريا لعام 2026.

وأوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم في تصريح لمراسلة سانا، أن الدورة التي استمرت خمسة أيام هدفت إلى تأهيل مدربين من كوادر المديريات والإدارة المركزية، بما يمكنهم من نقل الخبرات والمعارف المكتسبة إلى الباحثين الميدانيين، مشيراً إلى أن العمل الميداني سينطلق بعد انتهاء التدريب، حيث سيسهم في توفير مؤشرات دقيقة تدعم متخذي القرار وتعزز استكمال منظومة الإحصاءات الوطنية.



من جهته، أكد المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في سوريا محمد أنس سبع، أن المسح الوطني للقوى العاملة سينطلق اعتباراً من شهر آب المقبل في جميع المحافظات السورية، بعد أن اقتصر تنفيذه خلال العام الماضي على أربع محافظات، لافتاً إلى أن المشروع ينفذ بالشراكة مع هيئة التخطيط والإحصاء وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وفق أحدث المعايير الدولية بهدف توفير بيانات دقيقة حول سوق العمل والبطالة ودعم إعداد الخطط التنموية.

المسح يشمل 37 ألفاً و800 أسرة

بدوره، بيّن مدير إدارة منهجيات العينات الإحصائية في هيئة التخطيط والإحصاء والمدير التنفيذي لمسح القوى العاملة في سوريا لعام 2026 طلال بوفه، أن المسح يعد الأول من نوعه في سوريا وفق أحدث المعايير الدولية، موضحاً أنه سيشمل عينة تضم 37 ألفاً و800 أسرة، بهدف توفير مؤشرات حول واقع القوى العاملة والبطالة والعمالة غير المنظمة وعمالة الأطفال.

وعبّر عدد من المتدربين عن أهمية البرنامج في تطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم في تنفيذ مسح القوى العاملة لعام 2026، مؤكدين أن الدورة أسهمت في تعريفهم بأحدث معايير منظمة العمل الدولية في قياس مؤشرات سوق العمل، وطرق تطبيق المنهجيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يرفع من جودة النتائج ودقة المؤشرات الإحصائية.

وأشارت المتدربة عبير زقلوطة من مديرية التخطيط والإحصاء في حلب إلى أن مشاركتها في الدورة تأتي انطلاقاً من أهمية تطوير القدرات الإحصائية الوطنية على المستويين المركزي والمحلي، مؤكدة أن اعتماد أحدث المعايير الدولية في مسح القوى العاملة يسهم في تحسين جودة البيانات ودعم التخطيط وصنع القرار.

ويعد المسح الوطني للقوى العاملة لعام 2026 أحد أهم المسوح الإحصائية الوطنية، إذ يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة حول واقع سوق العمل في مختلف المحافظات، بما يسهم في دعم التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة.