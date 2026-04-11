توقيف قاضٍ سابق في دمشق بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين

دمشق-سانا

أعلن المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، عن توقيف قاضٍ سابق (م.غ) كان يشغل منصب رئيس نيابة عامة في عدلية دمشق، وذلك بعد عزله من منصبه عقب التحرير بسبب فساد مالي.

وأوضح القاضي خطاب في تصريح لـ سانا اليوم السبت أن المتهم أوهم أحد المواطنين بأنه لا يزال قاضياً على رأس عمله، وتعهد بإنهاء معاملته والحصول على قرار قضائي بمنع محاكمته وعدم توقيفه، مقابل مبلغ مالي.

وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة تلقت شكوى من المواطن، وتمت متابعة التحقيقات وجمع الأدلة، إلى أن ألقي القبض على المتهم بالجرم المشهود، وبحوزته الأموال التي تسلمها من المواطن.

وشدد القاضي خطاب على أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي شخص يثبت تورطه في استغلال منصبه السابق أو انتحال صفة قضائية للإضرار بالمواطنين وهز الثقة بالمؤسسة القضائية، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع الموقوف لكشف جميع المتورطين معه ومعرفة كامل المبالغ والأضرار التي لحقت بالمواطنين.

وكان وزير العدل السوري مظهر الويس شدد في تصريح سابق على مكافحة الفساد واجتثاثه من كامل المرافق العدلية، إضافة إلى مراجعة البنية التشريعية والإجرائية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة التي تواكب متطلبات المرحلة، وأن العدالة الانتقالية محورٌ بالغ الأهمية نظراً للانتهاكات الجسيمة التي شهدتها المرحلة الماضية.