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أمطار الخير تنعش أجواء مدينة حماة

محامون لـ سانا: لن نهدأ حتى نحاكم كل من أجرم بالشعب السوري
تدشين الحزمة الأولى من المشاريع الإلكترونية في مديرية أوقاف حمص
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مشاركون في معرض “لايف ستايل”.. المعرض فرصة للتعرف على منتجات الشركات المنافسة
بدء عمليات استبدال العملة القديمة بالجديدة في دير الزور ضمن المراكز المخصصة
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