هيئة الطيران المدني: إطلاق الرحلات بين دمشق وأمستردام ‏خلال الأسبوع الأول من تموز

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري‎ ‎متابعة استكمال الخطوات النهائية مع الجهات المختصة، تمهيداً ‏لإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين دمشق وأمستردام في ‏هولندا خلال الأسبوع الأول من تموز القادم، في خطوة تعكس ‏عودة سوريا التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية ‏والدولية‎.‎

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وأوضح رئيس الهيئة عمر الحصري في منشور له عبر منصة ‌‏”إكس” اليوم الأحد، أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل وطني ‏متواصل وجهود فنية وقانونية ودبلوماسية كبيرة، معرباً عن ‏شكره لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وفريق ‏عمل الوزارة على دعمهم ومتابعتهم لهذا الملف، إضافة إلى ‏كوادر الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، وإدارة ‏وموظفي الخطوط الجوية السورية على ما بذلوه من جهد ‏وإصرار حتى وصلنا إلى هذه المرحلة‎.‎

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وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي ‏السوري أمس السبت أن شركة العربية للطيران ‏الإماراتية ستبدأ ‏تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين الشارقة وحلب‎ ‎اعتباراً ‏من الرابع ‏من شهر تموز المقبل، كما أعلنت أول أمس ‏الجمعة، أن شركة ‏طيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتباراً من ‏الأول من تموز القادم تشغيل رحلاتها ‏المنتظمة والمباشرة بين ‏بوخارست وحلب‎.‎