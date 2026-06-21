هيئة الطيران المدني: إطلاق الرحلات بين دمشق وأمستردام ‏خلال الأسبوع الأول من تموز

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري متابعة استكمال الخطوات النهائية مع الجهات المختصة، تمهيداً لإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين دمشق وأمستردام في هولندا خلال الأسبوع الأول من تموز القادم، في خطوة تعكس عودة سوريا التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية والدولية.
وأوضح رئيس الهيئة عمر الحصري في منشور له عبر منصة ”إكس” اليوم الأحد، أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل وطني متواصل وجهود فنية وقانونية ودبلوماسية كبيرة، معرباً عن شكره لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وفريق عمل الوزارة على دعمهم ومتابعتهم لهذا الملف، إضافة إلى كوادر الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، وإدارة وموظفي الخطوط الجوية السورية على ما بذلوه من جهد وإصرار حتى وصلنا إلى هذه المرحلة.
وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري أمس السبت أن شركة العربية للطيران الإماراتية ستبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين الشارقة وحلب اعتباراً من الرابع من شهر تموز المقبل، كما أعلنت أول أمس الجمعة، أن شركة طيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتباراً من الأول من تموز القادم تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب.