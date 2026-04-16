ورشة عمل تبحث تنظيم المخابز وآليات الترخيص وضبط المخالفات

دمشق-سانا

ناقشت ورشة عمل التخصصية، التي نظمتها الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، واقع عمل المخابز وسبل تطويره، بمشاركة نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن، ورؤساء دوائر المواد والأمن الغذائي، ودوائر حماية المستهلك وسلامة الغذاء في مختلف المحافظات.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور الفنية والتنظيمية، شملت التعريف بأنواع المخابز وآليات عملها، وإجراءات الترخيص ونقل الملكية والتنازل، إضافة إلى آليات تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين.

وأكد الحسن خلال الورشة على ضرورة تحديث قواعد بيانات مديريات المواد بشكل دوري، ولا سيما ما يتعلق بكميات الدقيق الموزعة على المخابز، مشدداً على أهمية إعداد تقارير دقيقة تعكس واقع المخصصات، بما يسهم في تحسين آليات المتابعة وضمان كفاءة التوزيع.

وشدد الحسن على الالتزام بإنتاج الخبز وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، من حيث الجودة والوزن، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز منظومة الأمن الغذائي.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة لتطوير قطاع المخابز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما في ظل التحديات المرتبطة بتأمين المواد الأولية وضبط عمليات التوزيع، حيث تعمل الجهات المعنية على تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى الرقابة، بما يضمن استقرار إنتاج مادة الخبز وتوفرها بشكل منتظم.