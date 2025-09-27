لجنة انتخابات مجلس الشعب توضح أسباب استبعاد بعض الأسماء من قوائم الهيئات الناخبة

دمشق-سانا

أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة أن استبعاد بعض الأسماء من القوائم النهائية للهيئات الناخبة جاء بعد دراسة الطعون والاعتراضات المقدمة، مبيناً أن هذه الخطوة هدفت إلى ضمان عدالة التمثيل الجغرافي والمهني والاجتماعي من دون أن تمسّ بكفاءة المستبعدين أو انتمائهم الوطني.

وأوضح نجمة في تصريح لـ سانا أن اللجنة استلمت القوائم الأولية للهيئات الناخبة، ثم استقبلت طعوناً على بعض هذه الأسماء بدعوى ارتباطها بالنظام البائد، إضافة إلى تلقيها اعتراضات تتصل بتمثيل التوزع الجغرافي وتمثيل الشرائح المهنية والاجتماعية.

وبيّن نجمة أنه بناءً على تلك الطعون والاعتراضات، جرى تعديل بعض الأسماء وإصدار القوائم النهائية، مشيراً إلى أن هذا التعديل لا يمسّ كفاءة المستبعدين أو انتماءهم الوطني، بل يقتصر على ضمان عدالة التمثيل الجغرافي والمهني والشرائحي.

وكان نجمة أكد في تصريح سابق لـ سانا أن اللجنة تقوم برصد كامل لكل مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر عليها من وثائق وأدلة تشير إلى وجود أعضاء في الهيئة الناخبة من داعمي النظام البائد، ودعا المواطنين إلى التوجه لمراكز لجان الطعون وتقديم الوثائق والأدلة التي تثبت دعم بعض أعضاء الهيئات الناخبة للنظام البائد.

وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة للدوائر الانتخابية في المحافظات.

اخترنا لك