الداخلية: لن نسمح لأي فرد أو جهة باستغلال الساحة السورية للإضرار بروابط الأخوة العربية

دمشق-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن مقطع الفيديو الذي يظهر شخصاً يتلفظ بعبارات مسيئة بحق المملكة العربية السعودية يعود تاريخه إلى أكثر من سبعة أشهر، مؤكداً أنه لا يعبر سوى عن صاحبه، وأنه ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

وقال البابا في تصريح اليوم: “تداولت مؤخراً بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً يعود تاريخه إلى أكثر من سبعة أشهر، يُظهر شخصاً يتلفظ بعبارات مسيئة بحق المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضاف البابا: “نؤكد أن هذا المقطع لا يعبر سوى عن صاحبه الذي ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، فحرية التظاهر لا تعني التعدي على الآخرين والطعن بهم أو الإساءة إليهم”، مؤكداً موقف سوريا الرافض لأي إساءة تطال المملكة العربية السعودية، أو أي من الدول الشقيقة والصديقة، وتقديرها للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والقائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، والتاريخ المشترك ووحدة المصير، وحرصها على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم استقرار المنطقة ويدعم العمل العربي المشترك.

وشدد البابا على أن الوزارة لن تسمح لأي فرد أو جهة باستغلال الساحة السورية للإضرار بروابط الأخوة العربية، داعياً وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة والحذر عند تداول الأخبار أو المقاطع، إدراكاً لخطورة محاولات التضليل التي تهدف إلى النيل من العلاقات العربية – العربية.

وجدد المتحدث باسم الداخلية التأكيد على أن سوريا ستبقى ملتزمة بحماية أمنها واستقرارها بما يضمن أمن واستقرار المنطقة، ومتمسكة بروح التضامن العربي، في سبيل مستقبل يسوده التعاون والوحدة.