أهلي حلب يتغلب على حمص الفداء 86-78 في فاينال 4 دوري السلة

حمص-سانا

تمكن فريق أهلي حلب من تجاوز مضيفه حمص الفداء بنتيجة 86-78 نقطة، في ‏المباراة الثانية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في صالة غزوان أبو زيد في حمص، ‏ضمن سلسلة الفاينال 4 لدوري الرجال بكرة السلة.‏

وفرض أهلي حلب سيطرته على النصف الأول من اللقاء وأنهاه لصالحه بفارق مريح ‏وصل إلى 16 نقطة وبواقع 53-37، وواصل أفضليته في الربعين الثالث والرابع، رغم ‏محاولات أصحاب الأرض تقليص الفارق، إلا أن التفوق بقي للضيوف بفارق 8 نقاط ‏وبنتيجة نهائية 86-78 نقطة.‏

وبهذه النتيجة تعادل أهلي حلب مع حمص الفداء بفوز لكل منهما، علماً بأن الفائز بثلاث ‏مباريات من أصل خمسة في هذا الدور، يتأهل للمباراة النهائية لبطولة الدوري.‏

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين، والتي أقيمت في حلب انتهت لصالح حمص الفداء ‏بنتيجة 88-74 نقطة.‏