أهلي حلب يتغلب على حمص الفداء 86-78 في فاينال 4 دوري السلة

حمص-سانا
تمكن فريق أهلي حلب من تجاوز مضيفه حمص الفداء بنتيجة 86-78 نقطة، في المباراة الثانية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في صالة غزوان أبو زيد في حمص، ضمن سلسلة الفاينال 4 لدوري الرجال بكرة السلة.
وفرض أهلي حلب سيطرته على النصف الأول من اللقاء وأنهاه لصالحه بفارق مريح وصل إلى 16 نقطة وبواقع 53-37، وواصل أفضليته في الربعين الثالث والرابع، رغم محاولات أصحاب الأرض تقليص الفارق، إلا أن التفوق بقي للضيوف بفارق 8 نقاط وبنتيجة نهائية 86-78 نقطة.
وبهذه النتيجة تعادل أهلي حلب مع حمص الفداء بفوز لكل منهما، علماً بأن الفائز بثلاث مباريات من أصل خمسة في هذا الدور، يتأهل للمباراة النهائية لبطولة الدوري.
وكانت المباراة الأولى بين الفريقين، والتي أقيمت في حلب انتهت لصالح حمص الفداء بنتيجة 88-74 نقطة.