الصين تستدعي سفير الفلبين وتبلغه احتجاجها على حادث بحر الصين الجنوبي

بكين-سانا

استدعت الصين اليوم الثلاثاء، سفير الفلبين لديها عقب حادث وقع قرب جزيرة صغيرة يتنازع عليها البلدان في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أنها استدعت السفير “على وجه الاستعجال” لإبلاغه “احتجاجاً رسمياً على استفزاز القوات الفلبينية المتعمد، واعتدائها على خفر السواحل الصيني قرب شعاب ريناي”، المعروفة أيضاً باسم سيكوند توماس، وهي جزيرة مرجانية ضمن جزر سبراتلي.

وكان خفر السواحل الصيني قال أمس: إن زورقين مطاطيين خرجا من السفينة الفلبينية الراسية ((إل تي-57)) واقتربا بشكل سريع وخطير من زورق تابع لخفر السواحل كان في دوريات روتينية، واصطدما به، على الرغم من التحذيرات الواضحة المتكررة.

وأضاف أن الجانب الفلبيني ضرب بشكل متعمد أيضاً ضباط إنفاذ القانون الصينيين بالمجاديف والعصي وأدوات أخرى خلال الحادث.



فيما قالت مانيلا: إن زورقين فلبينيين كانا يحاولان إبعاد زورق صيني يحوم حول حطام سفينة تستخدمها قواتها كنقطة تمركز متقدمة، فردَّ البحّارة الصينيون بعنف وعدوانية، بضرب أحد أفراد البحرية الفلبينية على رأسه، ما أدى إلى إصابته وإلحاق أضرار بالزورق المطاطي.