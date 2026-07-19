أجواء حارة في عموم سوريا وشديدة الحرارة في المناطق ‏الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها ‏بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية‎.‎

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يستمر الجو نهار اليوم ‏الأحد صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الشرقية ‏والجزيرة وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق المنطقة ‏الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة ‏والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو معتدلاً بشكل عام ولطيفاً على ‏المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق ‏الغربية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من ‏المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة ‏مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا وخاصةً في المناطق ‏الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار ‏والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ‏ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎