أجواء حارة في عموم سوريا وشديدة الحرارة في المناطق ‏الشرقية والجزيرة

٢٠٢٦٠٧٠٥ ١٨٤٥١٨ أجواء حارة في عموم سوريا وشديدة الحرارة في المناطق ‏الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها ‏بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية‎.‎

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يستمر الجو نهار اليوم ‏الأحد صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الشرقية ‏والجزيرة وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق المنطقة ‏الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة ‏والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو معتدلاً بشكل عام ولطيفاً على ‏المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق ‏الغربية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من ‏المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة ‏مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا وخاصةً في المناطق ‏الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار ‏والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ‏ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎

دمشق21/38‏

ريف دمشق-القلمون		  16/30‏

القنيطرة		  20/31‏
درعا20/36‏
السويداء19/35‏
حمص24/33‏
حماة24/38‏
اللاذقية26/32‏
طرطوس26/31‏
حلب22/38‏
إدلب23/34‏
دير الزور27/43‏
الرقة26/41‏
الحسكة29/41‏
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