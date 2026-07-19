هيئة التخطيط والإحصاء: مسح “‏MICS7‌‏” يوفر مؤشرات تدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة

دمشق-سانا‏

أكد رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم أن تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات ‌‏(‏MICS7‌‏) سيوفر المؤشرات الداعمة لعمل وخطط الوزارات، لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، ‏إلى جانب أهميتها في دعم إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة.‏

وأوضح سليم خلال الاجتماع الدوري للجنة التوجيهية للمسح بحضور ممثلة منظمة الأمم المتحدة ‏للطفولة “اليونيسف” في سوريا ميرتشيل ريلانو آرانا، أن المسح سيوفر مؤشرات مهمة في عدد ‏من المجالات، تشمل حماية الطفل والطفولة المبكرة وجودة المياه والتحويلات الاجتماعية ومهارات ‏التعليم والتغذية والصحة والطاقة.‏

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام أمس السبت، أن الاجتماع تناول أهم النتائج التي تم ‏التوصل إليها خلال المرحلة السابقة، بما يتعلق بتنفيذ التجربة القبلية للمسح والعمل الميداني، ‏والتأكيد بشكل أساسي على ضمان جودة الاستمارة وتخطيط عملية تنفيذ المسح للوصول إلى ‏النتائج المرجوة.‏

من جانبها، أشادت ممثلة اليونيسف بتقرير التجربة القبلية ونتائجها، مؤكدة استمرار العمل وفق ‏المسار المقرر للمسح والدعم الكامل لليونسف لهذا المسح.‏

ويأتي تنفيذ المسح في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع منظمة اليونيسف في آب ‏الماضي.‏

وكان آخر برنامج للمسوحات العنقودية متعددة المؤشرات أجري في سوريا عام 2006، ما يمنح ‏المسح الحالي أهمية خاصة في توفير قاعدة بيانات ومؤشرات تغطي قطاعات حيوية، ولا سيما ‏في ظل النقص الذي شهدته البيانات خلال السنوات الماضية.‏