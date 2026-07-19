هيئة التخطيط والإحصاء: مسح “‏MICS7‌‏” يوفر مؤشرات تدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة

دمشق-سانا
أكد رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم أن تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS7) سيوفر المؤشرات الداعمة لعمل وخطط الوزارات، لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، إلى جانب أهميتها في دعم إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح سليم خلال الاجتماع الدوري للجنة التوجيهية للمسح بحضور ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في سوريا ميرتشيل ريلانو آرانا، أن المسح سيوفر مؤشرات مهمة في عدد من المجالات، تشمل حماية الطفل والطفولة المبكرة وجودة المياه والتحويلات الاجتماعية ومهارات التعليم والتغذية والصحة والطاقة.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام أمس السبت، أن الاجتماع تناول أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال المرحلة السابقة، بما يتعلق بتنفيذ التجربة القبلية للمسح والعمل الميداني، والتأكيد بشكل أساسي على ضمان جودة الاستمارة وتخطيط عملية تنفيذ المسح للوصول إلى النتائج المرجوة.
من جانبها، أشادت ممثلة اليونيسف بتقرير التجربة القبلية ونتائجها، مؤكدة استمرار العمل وفق المسار المقرر للمسح والدعم الكامل لليونسف لهذا المسح.
ويأتي تنفيذ المسح في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع منظمة اليونيسف في آب الماضي.
وكان آخر برنامج للمسوحات العنقودية متعددة المؤشرات أجري في سوريا عام 2006، ما يمنح المسح الحالي أهمية خاصة في توفير قاعدة بيانات ومؤشرات تغطي قطاعات حيوية، ولا سيما في ظل النقص الذي شهدته البيانات خلال السنوات الماضية.