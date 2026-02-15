ضبط 61 قضية خلال شهر.. حصيلة جهود فرع مكافحة المخدرات بحمص

حمص-سانا

ضبط فرع مكافحة المخدرات بحمص خلال الشهر الأول من العام الجاري 61 قضية، بينها خمس قضايا ذات طابع دولي، أفضت إلى القبض على تجار مخدرات يحملون جنسيات أجنبية.

وأوضح رئيس الفرع، ماهر الشبيب في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، عقب اجتماع دعت إليه وزارة الداخلية في مقر الفرع بحمص، أن القضايا توزعت بين 20 حالة ضبطتها فرق الفرع مباشرة، و36 حالة مشتركة مع أمن الطرق والأمن الداخلي والوحدات الشرطية، مشيراً إلى إلقاء القبض على 111 شخصاً، ضمن العمليات المنفذة.

ولفت الشبيب، إلى أن التركيز الأكبر للقضايا الداخلية انصبّ على تفكيك شبكات مختصة بنقل وتوزيع المواد المخدرة عبر الحدود اللبنانية إلى الأراضي السورية، وترويجها داخل المحافظات.

وبيّن، أن المضبوطات بلغت مليوناً و100 ألف حبة مخدرة، و15 كيلوغراماً من مادة الحشيش، إضافة إلى مواد أخرى، داعياً أفراد المجتمع والمؤسسات إلى التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للمساهمة في التصدي لها.

وتم خلال الاجتماع استعراض أعمال وإنجازات الفرع خلال الشهر الأول من العام، وأبرز العمليات النوعية التي نفذتها كوادره، بما في ذلك العمليات ذات الطابع الدولي، إضافة إلى الكشف عن تفاصيل المضبوطات، والمصادرات أمام وسائل الإعلام.

وأكد فرع مكافحة المخدرات بحمص استمراره ببذل الجهود لضبط القضايا التي تهدد استقرار المجتمع، لما تشكله المخدرات من خطر يمتد ليؤثر سلباً على المحافظة، والحدود المحيطة بها.

وتواصل إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، جهودها المكثفة لوضع حد لآفة المخدرات، حيث صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، إضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.

