وزارة الخارجية: أكثر من 332 ألف مواطن استفادوا من خدمات تطبيق MOFA SY

دمشق-سانا

أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر، أن تطبيق MOFA SY حقق قفزة نوعية في مؤشرات الأداء الرقمي منذ إطلاقه، حيث تجاوز إجمالي المواطنين المسجلين 332 ألف مواطن، مع منح أكثر من 269 ألف موعد.

وأوضح العمر في تصريح لـ سانا تفاصيل الاستجابة الحكومية عبر منصة ‘صلة’ المدمجة ضمن تطبيق MOFA SY ، مبيناً أن الإدارة القنصلية تعاملت بمسؤولية عالية مع مراجعات المواطنين التي توزعت على عدة مسارات تصدرتها الاستفسارات المتعلقة بالجوازات والمعاملات القنصلية بواقع 14046 قضية، تلاها معالجة 7404 طلبات مرتبطة بنظام الحجز والمواعيد.

وأشار مدير الإدارة القنصلية إلى أن الوزارة وضعت الحالات الطارئة والإنسانية على رأس أولويات العمل، حيث تمت معالجة 1123 قضية تخص الطوارئ والحالات الإنسانية، إضافة إلى متابعة 1180 قضية تتعلق بمشاكل الأحوال المدنية و3719 شكوى ومقترحاً عاماً، مؤكداً أن فريق الدعم الفني استجاب بفعالية لـ 2,012 طلباً تقنياً لضمان سلاسة الخدمة.

ولفت العمر إلى إن هذه الأرقام، بما فيها التواصل المباشر مع 71 حالة للمغتربين، تعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة قنصلية تفاعلية لا تكتفي بتقديم الخدمة فحسب، بل تعالج التحديات التي تواجه السوريين في الداخل والخارج بسرعة وشفافية مطلقة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أطلقت تطبيق “MOFA SY” خلال شهر تشرين الثاني الماضي، وذلك في إطار مساعيها نحو التحول الرقمي الشامل، وتقديم الخدمات بشفافية وعدالة، حيث يتيح للمواطنين والمغتربين السوريين الاستفادة من مختلف خدمات الوزارة بسهولة وسرعة عبر هواتفهم الذكية، وهو معتمد في جميع البعثات الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية حول العالم.

وفي 11 الشهر الجاري أعلنت الوزارة عن إطلاق تحديثات تقنية جوهرية على تطبيق MOFA SY، تهدف إلى تحسين سرعة وشفافية إصدار جوازات السفر للسوريين المقيمين خارج البلاد.