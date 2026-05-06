وزارة النقل تنظم ورشةً بدمشق حول أنظمة النقل الذكية والتعداد المروري بالتعاون مع شركة سعودية

دمشق-سانا

تركزت محاور ورشة العمل التي نظمتها وزارة النقل السورية، بالتعاون مع شركة ستس السعودية للاستشارات الهندسية، حول مناقشة الإطار المتكامل لأنظمة النقل الذكية واستخدامات أنظمة التعداد المروري بالكاميرات الذكية وسبل تعزيز كفاءتها، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تحديث منظومة النقل، وتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في إدارة الحركة المرورية.

وشارك في الورشة التي أقيمت، اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة بدمشق، ممثلون عن مديريات الوزارة والمؤسسات المعنية التابعة لها، إلى جانب إدارة المرور في وزارة الداخلية، ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

أنظمة التعداد المروري

وتضمّنت الورشة عرضاً فنياً مفصلاً قدمته الشركة حول أنظمة التعداد المروري المعتمدة على الكاميرات الذكية، وقدرتها في توفير بيانات دقيقة حول أحجام الحركة المرورية على الشبكة الطرقية، وقياس سرعات المركبات، ورصد التغيرات الزمنية في تدفق المرور، بما يسهم في دعم متخذي القرار بالمعلومات اللازمة لتخطيط النقل، وتحسين كفاءته.

وتناول المشاركون الاستخدامات المتقدمة لهذه الأنظمة في مجال ضبط المخالفات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في المراقبة والتحليل، مناقشين أهمية توسيع استخدام هذه الأنظمة لتشمل مختلف محاور الشبكة الطرقية المركزية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، بما يتيح بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تسهم في تطوير سياسات النقل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطبيق نظام متكامل للتعداد المروري

وأكّد وزير النقل يعرب بدر، أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإعداد دراسة أولية للجدوى الاقتصادية لتطبيق نظام متكامل للتعداد المروري، تمهيداً لطرح المشروع في إعلان استدراج عروض على المستوى العالمي، مع إمكانية تنفيذه على مراحل تتناسب مع تطور الاحتياجات، مشيداً بالدعم الفني الذي قدمته الشركة، والذي جاء بشكل مجاني ودون أي التزامات تعاقدية، في خطوة تعزز التعاون الفني وتبادل الخبرات في تطوير قطاع النقل.

وأشار الوزير بدر إلى أهمية المحاور التي نوقشت في هذه الورشة، في ظل سعي الوزارة نحو امتلاك نظام متكامل للتعداد المروري مزود بكاميرات حديثة، بما يسهم في تأدية أهداف متعددة، منها توفير بيانات متعلقة بغزارات وسرعات المرور، والمخالفات المرورية.

وتأتي هذه الورشة استكمالاً لسلسلة ورشات العمل التي عقدتها وزارة النقل العام الماضي، بالتعاون مع شركة ستس السعودية حول تطوير أنظمة التعداد المروري ومراقبة الحركة على شبكة الطرق العامة في سوريا، وتطبيق أنظمة وزن الشاحنات، والمواصفات الفنية ومكونات النظام، ومؤشرات الأداء لمراقبة وزن الشاحنات، وأهمية لوائح حمولة المحور في تخطيط البنية التحتية للطرق.