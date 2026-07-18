وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير وحرائق ‏في عموم سوريا

IMG 20260718 104508 387 وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير وحرائق ‏في عموم سوريا

محافظات-سانا

توفي شخصان وأصيب 19 آخرون، جراء حوادث سير ‏وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات ‏السورية‎.

IMG 20260718 104512 199 وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير وحرائق ‏في عموم سوريا

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، بوقوع ‌‏17 حادث سير أسفرت عن حالة وفاة، وإصابة 19 مدنياً، ‏قدمت الإسعافات الأولية لهم، وتم نقلهم إلى المشافي لتلقي ‏العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 132حريقاً، بينها حريق ‏في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات (المنازل ‏والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك ‏الكهربائية)، وتم إخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت تلك الحرائق ‏عن حالة وفاة، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الماديات‎.‎

وكان أصيب 25 شخصاً أول أمس الخميس، جراء ‏وقوع ‏حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في ‏مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎

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IMG 20260718 104507 824 وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير وحرائق ‏في عموم سوريا
IMG 20260718 104508 293 وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير وحرائق ‏في عموم سوريا
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