وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير وحرائق ‏في عموم سوريا

محافظات-سانا
توفي شخصان وأصيب 19 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، بوقوع 17 حادث سير أسفرت عن حالة وفاة، وإصابة 19 مدنياً، قدمت الإسعافات الأولية لهم، وتم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 132حريقاً، بينها حريق في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، وتم إخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت تلك الحرائق عن حالة وفاة، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الماديات.
وكان أصيب 25 شخصاً أول أمس الخميس، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.