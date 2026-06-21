السورية للاتصالات: انقطاع الهاتف والإنترنت عن آلاف المشتركين في منطقتي الإخلاص وجامعة دمشق

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت عن آلاف المشتركين في منطقتي الإخلاص وجامعة دمشق، نتيجة أعمال تخريب وسرقة استهدفت عدة كوابل رئيسية مغذية للمناطق المذكورة والعائدة لمركز هاتف كفرسوسة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم الأحد، أن الجهات المعنية باشرت تنظيم الضبوط الأصولية اللازمة، بالتوازي مع استعداد الورشات الفنية للبدء بأعمال استبدال الكوابل المتضررة، وإعادة تأهيل الشبكة، تمهيداً لإعادة الخدمات إلى المشتركين بالسرعة الممكنة.

وأكدت الشركة أن الاعتداءات المتكررة على البنية التحتية لقطاع الاتصالات تتسبب بأضرار كبيرة تؤثر في استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفرض أعباء فنية وتشغيلية إضافية لإصلاح الأعطال، وإعادة تشغيل الشبكة.

ودعت الشركة المواطنين إلى التعاون في حماية مرافق الاتصالات العامة، والإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق بسرقة أو تخريب الكوابل والتجهيزات التابعة للشبكة، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية الخدمات، وضمان وصولها إلى جميع المشتركين.

وتتعامل الشركة مع الأعطال الطارئة ضمن إجراءات فنية عاجلة تهدف إلى تقليل زمن الانقطاع وضمان استمرارية الخدمات، نظراً لاعتماد شبكات الاتصالات على بنية تحتية حساسة تتطلب استجابة سريعة لإعادة الاستقرار التشغيلي بأعلى كفاءة ممكنة.