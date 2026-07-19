من السلم الأهلي إلى دعم المنتج المحلي… مهرجان السلام في ريف حمص يجمع ‏الثقافة والاقتصاد

حمص-سانا‏

بين قصائد تغنّت بحمص ونهر العاصي، ومعروضات ‏تستحضر ذاكرة المنطقة، ومنتجات منزلية وحرفية تبحث عن ‏أسواق جديدة، تواصلت في بلدة المشرفة بمنطقة عين النسر ‏بريف حمص الشرقي فعاليات مهرجان السلام، في يومه الثاني، ‏بجلسة حوارية حول مستقبل سوريا، وأمسية شعرية، ومعارض ‏ثقافية وتراثية واقتصادية‎.‎

الحوار مدخل إلى السلام

وشهدت صالة ميامي في بلدة المشرفة جلسة حوارية تفاعلية ‏بعنوان الحوار المجتمعي بوابة السلم الأهلي، تحدث خلالها ‏عضو مجلس الشعب الدكتور حمزة قبلان عن دور الحوار في ‏بناء الثقة وتعزيز التفاهم بين أفراد المجتمع‎.‎

وأكد قبلان أن معالجة الخلافات بروح التعاون والاحترام ‏المتبادل تسهم في ترسيخ السلم الأهلي ودعم استقرار المجتمع‎.‎

كما أوضح المسؤول التنظيمي للمهرجان نجم حيار، في تصريح ‏لمراسل سانا، أن برنامج اليوم الثاني جمع بين الحوار والثقافة ‏والتراث والأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن تنوع الفعاليات ‏يتيح مشاركة أوسع لأبناء المنطقة ويعرّف بتاريخها ومنتجاتها ‏المحلية‎.‎

الشعر يستعيد صوت المكان

ومن الحوار إلى الشعر، أحيا عدد من شعراء المنطقة وخارجها ‏أمسية تنوعت قصائدها بين المضامين الوطنية والوجدانية ‏والغزلية، وتعددت قوالبها بين الشعر العمودي والنبطي وشعر ‏التفعيلة والمحكي‎.‎

وقال الشاعر محمود مصطفى الطيب، ممثل شعراء البادية ‏السورية: إن المهرجان يشكل مساحة للسلام والمحبة، تجمع ‏الأدباء والشعراء في بلدة المشرفة، لافتاً إلى أن مشاركته بالشعر ‏النبطي تهدف إلى تعريف الجمهور بهذا اللون الشعري والحفاظ ‏على حضوره، حيث ألقى قصائد وطنية وغزلية، من بينها ‏قصائد لمدينة حمص ونهر العاصي بوصفهما رمزين للخير ‏والمحبة‎.‎

بدوره، أشار الشاعر وليد عزيز من بلدة المشرفة إلى أن ‏حضور الشعر في المهرجان يعزز قيم التضامن والمحبة بين ‏السوريين، ويسهم في دعم التماسك المجتمعي‎.‎

التراث يدعم الإنتاج المحلي

وفي ساحة القصر الأثري، افتُتح المعرض الثقافي والتراثي، ‏الذي ضم لوحات فنية وأثرية تعرّف بتاريخ المنطقة، إلى جانب ‏نماذج تحاكي بعض الآثار المستخرجة من مدينة قطنا الأثرية، ‏وحرف وقطع تراثية تعبّر عن تنوع ثقافات المنطقة‎.‎

وبالتوازي مع الأنشطة الثقافية، انطلقت فعاليات المعرض ‏الاقتصادي البازار بمشاركة أصحاب محال تجارية وحرفيين ‏ومنتجين محليين من المنطقة وخارجها، حيث ضم مشغولات ‏يدوية لمناسبات مختلفة، ووروداً ونباتات زينة، ومنتجات المونة ‏المنزلية، ولا سيما المجففات والبهارات والمربيات والعصائر، ‏إضافة إلى إكسسوارات الهواتف المحمولة وبعض الملبوسات‎.‎

وبين عبوات البهارات والحبوب والبقوليات والكشك، عرضت ‏سها عازار منتجاتها المنزلية، ووجدت أن مشاركتها تتيح لها ‏التعريف بمنتجاتها والوصول إلى زبائن جدد، بما يدعم استمرار ‏عملها في إعداد أصناف المونة المختلفة‎.‎

كما شاركت إيناس سطار من عين النسر بتشكيلة من المشغولات ‏اليدوية التي تصنعها وفق طلبات الزبائن، معتبرة أن البازار ‏يوفر فرصة لعرض أعمالها أمام جمهور أوسع وتسويق إنتاجها ‏المحلي‎.‎

ويقام مهرجان السلام تحت شعار الثقافة والهوية الجامعة برعاية ‏منظمة مارس، التي تأسست عام 2012 بهدف تعزيز الروابط ‏الاجتماعية والتماسك المجتمعي عبر الحوار والجلسات التوعوية ‏والمبادرات المحلية، حيث يستمر المهرجان حتى العشرين من ‏تموز الجاري، بمشاركة مجتمعية وثقافية واسعة، ضمن برنامج ‏يجمع الأنشطة الحوارية والثقافية والتراثية والاقتصادية‎.‎