من السلم الأهلي إلى دعم المنتج المحلي… مهرجان السلام في ريف حمص يجمع ‏الثقافة والاقتصاد

حمص-سانا
بين قصائد تغنّت بحمص ونهر العاصي، ومعروضات تستحضر ذاكرة المنطقة، ومنتجات منزلية وحرفية تبحث عن أسواق جديدة، تواصلت في بلدة المشرفة بمنطقة عين النسر بريف حمص الشرقي فعاليات مهرجان السلام، في يومه الثاني، بجلسة حوارية حول مستقبل سوريا، وأمسية شعرية، ومعارض ثقافية وتراثية واقتصادية.
الحوار مدخل إلى السلام
وشهدت صالة ميامي في بلدة المشرفة جلسة حوارية تفاعلية بعنوان الحوار المجتمعي بوابة السلم الأهلي، تحدث خلالها عضو مجلس الشعب الدكتور حمزة قبلان عن دور الحوار في بناء الثقة وتعزيز التفاهم بين أفراد المجتمع.
وأكد قبلان أن معالجة الخلافات بروح التعاون والاحترام المتبادل تسهم في ترسيخ السلم الأهلي ودعم استقرار المجتمع.
كما أوضح المسؤول التنظيمي للمهرجان نجم حيار، في تصريح لمراسل سانا، أن برنامج اليوم الثاني جمع بين الحوار والثقافة والتراث والأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن تنوع الفعاليات يتيح مشاركة أوسع لأبناء المنطقة ويعرّف بتاريخها ومنتجاتها المحلية.
الشعر يستعيد صوت المكان
ومن الحوار إلى الشعر، أحيا عدد من شعراء المنطقة وخارجها أمسية تنوعت قصائدها بين المضامين الوطنية والوجدانية والغزلية، وتعددت قوالبها بين الشعر العمودي والنبطي وشعر التفعيلة والمحكي.
وقال الشاعر محمود مصطفى الطيب، ممثل شعراء البادية السورية: إن المهرجان يشكل مساحة للسلام والمحبة، تجمع الأدباء والشعراء في بلدة المشرفة، لافتاً إلى أن مشاركته بالشعر النبطي تهدف إلى تعريف الجمهور بهذا اللون الشعري والحفاظ على حضوره، حيث ألقى قصائد وطنية وغزلية، من بينها قصائد لمدينة حمص ونهر العاصي بوصفهما رمزين للخير والمحبة.
بدوره، أشار الشاعر وليد عزيز من بلدة المشرفة إلى أن حضور الشعر في المهرجان يعزز قيم التضامن والمحبة بين السوريين، ويسهم في دعم التماسك المجتمعي.
التراث يدعم الإنتاج المحلي
وفي ساحة القصر الأثري، افتُتح المعرض الثقافي والتراثي، الذي ضم لوحات فنية وأثرية تعرّف بتاريخ المنطقة، إلى جانب نماذج تحاكي بعض الآثار المستخرجة من مدينة قطنا الأثرية، وحرف وقطع تراثية تعبّر عن تنوع ثقافات المنطقة.
وبالتوازي مع الأنشطة الثقافية، انطلقت فعاليات المعرض الاقتصادي البازار بمشاركة أصحاب محال تجارية وحرفيين ومنتجين محليين من المنطقة وخارجها، حيث ضم مشغولات يدوية لمناسبات مختلفة، ووروداً ونباتات زينة، ومنتجات المونة المنزلية، ولا سيما المجففات والبهارات والمربيات والعصائر، إضافة إلى إكسسوارات الهواتف المحمولة وبعض الملبوسات.
وبين عبوات البهارات والحبوب والبقوليات والكشك، عرضت سها عازار منتجاتها المنزلية، ووجدت أن مشاركتها تتيح لها التعريف بمنتجاتها والوصول إلى زبائن جدد، بما يدعم استمرار عملها في إعداد أصناف المونة المختلفة.
كما شاركت إيناس سطار من عين النسر بتشكيلة من المشغولات اليدوية التي تصنعها وفق طلبات الزبائن، معتبرة أن البازار يوفر فرصة لعرض أعمالها أمام جمهور أوسع وتسويق إنتاجها المحلي.
ويقام مهرجان السلام تحت شعار الثقافة والهوية الجامعة برعاية منظمة مارس، التي تأسست عام 2012 بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية والتماسك المجتمعي عبر الحوار والجلسات التوعوية والمبادرات المحلية، حيث يستمر المهرجان حتى العشرين من تموز الجاري، بمشاركة مجتمعية وثقافية واسعة، ضمن برنامج يجمع الأنشطة الحوارية والثقافية والتراثية والاقتصادية.