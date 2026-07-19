انقلاب عبارة تقل 116 راكباً قبالة سواحل غويانا

جورج تاون-سانا

انقلبت عبارة كانت تقل 116 راكباً، إضافة إلى أفراد طاقمها، قبالة سواحل غويانا المطلة على المحيط الأطلسي، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.

ونقلت فرانس برس عن وزير الأشغال العامة خوان إدغيل قوله اليوم الأحد: “غادرت العبارة أم في باريام مدينة جورج تاون متجهة إلى بورت كايتونا قبل أن تتلقى السلطات نداء استغاثة قرابة الساعة الحادية عشرة مساءً”.

وأضاف إدغيل: تمكنا من إنقاذ ثمانية أشخاص أحياء حتى الآن.

وتعتمد مناطق عدة في غويانا على النقل البحري للتنقل بين المدن والمناطق الساحلية، نظراً لاتساع شبكة الأنهار والسواحل، فيما تشهد البلاد بين الحين والآخر حوادث بحرية تدفع السلطات إلى تشديد إجراءات السلامة والرقابة على وسائل النقل المائي.