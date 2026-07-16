إعادة التغذية الكهربائية إلى عدة مناطق بريف دمشق بعد معالجة عطل محطة الفرسان

ريف دمشق-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق انتهاء أعمال الصيانة في محطة تحويل الفرسان، وإعادة التغذية الكهربائية إلى مناطق جديدة عرطوز والفضل ومعضمية الشام وداريا، وذلك بعد معالجة العطل الناجم عن احتراق المحولة المساعدة، وما أدى إليه من زيادة الحمل على كابل الوصول للمحولة الثانية وتعطله.

وذكرت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس، أن ورشات وحدة التشغيل الجنوبية قامت بالتعاون مع ورشات شركة كهرباء ريف دمشق بإجراء الصيانة اللازمة ومعالجة العطل وإعادة التغذية الكهربائية.

وكانت تعرضت محطة تحويل كهرباء الفرسان في وقت سابق اليوم لعطل طارئ نتيجة احتراق المحولة المساعدة، ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن مناطق جديدة عرطوز والفضل ومعضمية الشام وجزء من داريا.

يذكر أن ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق ووحدة عمليات التشغيل بالمنطقة الجنوبية قامت في الـ 22 من شهر نيسان الماضي بإعادة تشغيل المحولة رقم (2) 66/20 كيلو فولط باستطاعة 30 ميغا فولط أمبير في محطة تحويل معضمية الشام (الفرسان) بريف دمشق، لتخفيف الضغط عن الشبكة، ومعالجة الاختناقات، وتقليل التقنين القسري في المعضمية وداريا والمناطق المحيطة بهما.