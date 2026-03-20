ضمن خطة أمنية لتأمين عطلة عيد الفطر.. قوى الأمن الداخلي تعزز تواجدها الميداني

دمشق-سانا

عززت قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية تواجدها الميداني في مختلف المحافظات، عبر استنفار ونشر وحدات الـ(K9) في المرافق الحيوية وأماكن التجمعات الرئيسية، وذلك ضمن خطتها الأمنية لتأمين عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن هذه الإجراءات الوقائية الاستباقية جاءت لرفع مستوى الحماية ورصد أي أجسام مشبوهة، بهدف تأمين سلامة الأهالي، وضمان مرور أيام العيد بأجواء من الطمأنينة والسلام.

وأكدت الوزارة بقاء وحداتها في حالة جاهزية تامة على مدار الساعة، التزاماً بواجب الحفاظ على الأمان وحماية أرواح المواطنين.

السورية للبريد: التوسّع بالمكاتب المتنقلة لإيصال الخدمات إلى المناطق البعيدة
فرق الإطفاء تخمد حريقاً كبيراً في حراج الربيعة باللاذقية ‏
ورشة عمل بدمشق تناقش الإجراءات الموحدة لإطلاق النظام الوطني لإدارة حالة الطفل
مديرية منطقة الغاب تكرم عناصر من الدفاع المدني شاركوا في إخماد حرائق نشبت بالمنطقة
وزارة الخارجية: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع “قسد”
