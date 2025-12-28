استهداف عناصر قوى الأمن الداخلي بالغاز المسيل للدموع من قبل فلول النظام البائد في طرطوس
إشهار الجمعية السورية الأمريكية للتغذية في دمشق
القنيطرة تحيي عيد الشجرة ضمن حملة تشجير لإعادة تأهيل الغطاء النباتي
بازار الفرح مبادرة لدعم السيدات والحرف اليدوية في صالة الشعب بدمشق
أهالي كيسين في ريف حمص يتحدّون الدمار ويعودون إلى قريتهم لإعادة إعمارها
الدفاع المدني السوري ينقذ أشخاصاً حاولوا العبور بطرق غير شرعية على الحدود السورية–اللبنانية
نادي السيارات السوري يتوج أبطال سوريا لسباقات السرعة والدريفت
حرفيون في معرض “نصرنا أعياد”: حضور المهن التراثية يعكس أصالة سوريا وحضارتها
