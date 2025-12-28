استهداف عناصر قوى الأمن الداخلي بالغاز المسيل للدموع من قبل فلول النظام البائد في طرطوس

من جرح الأرض إلى جرح الجسد.. نصّار المرعي يعود إلى بلدة حاس بريف إدلب
انخفاض الأسعار ووفرة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه يبث الحياة في أسواق مدينة حلب
مقبرة شهداء الصاروخ الكيماوي على داريا.. ذاكرة جماعية لا تهدأ حتى تحقيق العدالة
بين التحضير والطموح، امتحانات جامعة حمص تنطلق وسط أجواء هادئة
أهالي حوران أدهشونا اليوم بتبرعاتهم”.. محافظ درعا من فعالية “أبشري حوران”
