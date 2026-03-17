تنظيم 1504 ضبوط تموينية في ريف دمشق منذ بداية شهر رمضان

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 1504 ضبوط تموينية منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الثلاثاء، بحق عدد من الفعاليات التجارية المخالفة في أسواق المحافظة، وذلك خلال جولات رقابية مكثفة هدفت إلى ضبط المخالفات المتعلقة بالأسعار وصلاحية المواد والاشتراطات الصحية.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبد السلام خالد، أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن الضبوط المنظمة تنوعت بين مخالفات البيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير نظامية، إلى جانب مخالفات تتعلق بالشروط الصحية وصلاحية بعض المواد الغذائية.

ولفت خالد الى أن دوريات الرقابة مستمرة، وفي الوقت الحالي أصبحت بشكل مكثف مع اقتراب عيد الفطر.

وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات، تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومتابعة التزام الفعاليات التجارية بالأسعار والأنظمة التموينية المعتمدة، بما يحد من المخالفات ويحافظ على توفر السلع.

