المؤتمر السنوي لاتحاد عمال الرقة يناقش واقع العمل النقابي وقضايا العمال

الرقة-سانا
بدأت اليوم الخميس أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد عمال الرقة بمشاركة أعضاء مجلس الاتحاد وممثلين عن الإدارة السياسية ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة سامر الحسن، ومشرف الاتحاد العام لنقابات العمال محمد حماد.
ويناقش المؤتمر الذي عقد في مدرج مديرية التربية والتعليم بمدينة الرقة ويستمر ليوم واحد، واقع العمل النقابي والقضايا المتعلقة بالعمال في المحافظة.
وأوضح رئيس اتحاد عمال الرقة حسين العلي في تصريح لمراسل سانا، أن المؤتمر يهدف إلى تقييم ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية ووضع خطة العمل للفترة المقبلة، إضافة إلى استكمال الشواغر في بعض المكاتب النقابية وإعادة هيكلة العمل التنظيمي في الاتحاد.
وأشار العلي إلى أن المؤتمر سيناقش إعادة بناء الهيكل التنظيمي للنقابات واللجان النقابية في المحافظة، والعمل على تعزيز تمثيل العمال في مختلف القطاعات، ولاسيما بعد عودة عدد من الكوادر العمالية إلى المحافظة خلال الفترة الماضية.
وبين أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن بحث أوضاع العمال وحقوقهم، ومتابعة قضايا العمال المفصولين، واستحقاقات نهاية الخدمة، إلى جانب دراسة سبل إعادة تفعيل الصناديق النقابية وتطوير الخدمات المقدمة للعمال.
ولفت العلي إلى أن المشاركين سيناقشون أيضاً آليات حصر القوى العاملة في المحافظة، وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للكوادر النقابية، بما يسهم في تعزيز العمل النقابي ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال.
وأكد العلي أن مخرجات المؤتمر ستسهم في تطوير أداء الاتحاد والنقابات التابعة له، وتعزيز دورها في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الهادفة إلى تفعيل العمل النقابي في محافظة الرقة وتطوير آليات متابعة القضايا العمالية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.