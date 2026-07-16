المؤتمر السنوي لاتحاد عمال الرقة يناقش واقع العمل النقابي وقضايا العمال

الرقة-سانا‏

بدأت اليوم الخميس أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد عمال الرقة بمشاركة ‏أعضاء مجلس الاتحاد وممثلين عن الإدارة السياسية ومدير الشؤون ‏الاجتماعية والعمل في المحافظة سامر الحسن، ومشرف الاتحاد العام ‏لنقابات العمال محمد حماد.‏

ويناقش المؤتمر الذي عقد في مدرج مديرية التربية والتعليم بمدينة الرقة ‏ويستمر ليوم واحد، واقع العمل النقابي والقضايا المتعلقة بالعمال في ‏المحافظة.‏

وأوضح رئيس اتحاد عمال الرقة حسين العلي في تصريح لمراسل سانا، أن ‏المؤتمر يهدف إلى تقييم ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية ووضع خطة ‏العمل للفترة المقبلة، إضافة إلى استكمال الشواغر في بعض المكاتب النقابية ‏وإعادة هيكلة العمل التنظيمي في الاتحاد.‏

وأشار العلي إلى أن المؤتمر سيناقش إعادة بناء الهيكل التنظيمي للنقابات ‏واللجان النقابية في المحافظة، والعمل على تعزيز تمثيل العمال في مختلف ‏القطاعات، ولاسيما بعد عودة عدد من الكوادر العمالية إلى المحافظة خلال ‏الفترة الماضية.‏

وبين أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن بحث أوضاع العمال وحقوقهم، ‏ومتابعة قضايا العمال المفصولين، واستحقاقات نهاية الخدمة، إلى جانب ‏دراسة سبل إعادة تفعيل الصناديق النقابية وتطوير الخدمات المقدمة للعمال.‏

ولفت العلي إلى أن المشاركين سيناقشون أيضاً آليات حصر القوى العاملة ‏في المحافظة، وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للكوادر النقابية، بما يسهم في ‏تعزيز العمل النقابي ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال.‏

وأكد العلي أن مخرجات المؤتمر ستسهم في تطوير أداء الاتحاد والنقابات ‏التابعة له، وتعزيز دورها في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروفهم ‏المهنية والاجتماعية.‏

ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الهادفة إلى تفعيل العمل النقابي في محافظة ‏الرقة وتطوير آليات متابعة القضايا العمالية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ‏الحالية.‏