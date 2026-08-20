خبراء قانونيون: محاكمة المجرم وسيم الأسد ترسخ العدالة الانتقالية وتعزز مكانة ‏القضاء السوري

دمشق-سانا‏

أكد عدد من الخبراء القانونيين أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الرابعة في ‏دمشق بحق المجرم وسيم الأسد، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ‏بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، يشكل محطة استثنائية في مسار ‏العدالة الانتقالية في سوريا، ويعكس قدرة القضاء الوطني على التعامل مع قضايا ‏الانتهاكات الجسيمة وفق الأصول القانونية ومعايير المحاكمة العادلة.‏

وأشار الخبراء إلى أهمية المحاكمة وما شهدته من جلسات وصولاً ‏إلى النطق بالحكم، في ترسيخ مبادئ كشف الحقيقة وحماية الضحايا والشهود وجبر ‏الضرر، إلى جانب تكريس التكامل بين القانونين الوطني والدولي في توصيف ‏الوقائع الجرمية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقضاء وصون حقوق الضحايا.‏

بناء ثقة ذوي الضحايا والناجين بالقضاء

أكدت أمينة سر نقابة المحامين المركزية في سوريا أميمة إدريس أن محاكمة ‏المجرم وسيم الأسد تشكل محطة مهمة في مسار العدالة الانتقالية في سوريا، لكونها ‏تقدم نموذجاً عملياً لكيفية تعامل القضاء مع قضايا الانتهاكات الجسيمة، بما يتجاوز ‏البعد العقابي إلى ترسيخ مبادئ كشف الحقيقة، وحماية الضحايا والشهود وجبر ‏الضرر.‏

وبيّنت إدريس أن الأهمية تكمن في بناء ثقة ذوي الضحايا والناجين بالقضاء، ولا ‏سيما من خلال اعتماد إجراءات تضمن حماية الشهود والحفاظ على سرية هوياتهم، ‏مع استمرار تدابير الحماية عند الحاجة حتى بعد انتهاء المحاكمة.‏

ولفتت إدريس إلى أن تضمين الحكم قراراً بحفظ هويات الشهود في ملف سري مغلق، ‏واستمرار تدابير حمايتهم حتى بعد انتهاء المحاكمة، يُعد حجر الأساس لتغيير الثقافة ‏القضائية التقليدية عبر كسر حاجز الخوف ليضمن الشاهد أن اسمه سيبقى غير ‏معلن مما يشعره بالطمأنينة لأداء شهادته دون خوف ويبعث برسالة للناجين، فحين ‏يرى ذوو الضحايا والناجون الآخرون نجاح تدابير الحماية يتشجعون على تقديم ‏وثائق الانتهاكات في القضايا المنظورة لاحقاً.‏

وأشارت إدريس إلى أن بند إلزام المحكوم عليه بالتعويض للمدعين بالحق الشخصي ‏يُمثل انتقالاً فعلياً وحاسماً من العدالة النظرية إلى العدالة الإجرائية التطبيقية، حيث ‏يتلازم الشقان الجزائي والمدني عبر عدم اكتفاء المحكمة بإيقاع العقوبة الجزائية ‏الرادعة، بل التفاتها المباشر لجبر الضرر وإزالة الآثار المالية والاجتماعية الناجمة ‏عن الجريمة للضحايا وعائلاتهم، وهو ما يُسهم في إعادة التأهيل المالي وتمكين ذوي ‏الضحايا والناجين من مواجهة الأعباء المعيشية، والصحية، والنفسية القاسية التي ‏عاشوها لسنوات.‏

صون لحقوق الضحايا

أكد الباحث والمختص بالقانون الدولي وحقوق الإنسان المعتصم بالله الكيلاني أن ‏المحكمة مثلت محطة استثنائية ونموذجاً عملياً في مسار العدالة الانتقالية، وخاصة في ‏توصيف محكمة الجنايات الرابعة بدمشق للوقائع بأنها “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم ‏حرب”، ما يمثل خطوة قانونية نوعية تعزز مكانة القضاء السوري وتثبت جدارته.‏

وأوضح أن المحكمة استندت في تكييفها إلى عناصر قانونية دولية مثبتة، متجاوزة ‏غاية تعطيل التقادم، لتلتزم بأدق معايير المحاكمة العادلة وتوفير حق الدفاع، مما ‏يشجع التعاون الدولي في مجالات تسليم المطلوبين ونقل الأدلة.‏

وبيّن الكيلاني أن المحكمة طبقت معايير صارمة في إثبات المسؤوليات الجنائية ‏للمشروع الإجرامي المشترك ومسؤولية القيادة في عهد النظام البائد، معتمدة على ‏توفر ركن العلم والسيطرة الفعلية بدلاً من الاكتفاء بالرتبة أو الانتماء، مشيراً إلى أن ‏القيمة الحقيقية للحكم تنبع من مشروعيته، واستقلالية المحكمة، بما يصون حقوق ‏الضحايا والمتهمين معاً، ويؤسس لعدالة انتقالية موثوقة بعيدة عن الانتقائية.‏

التكامل بين القانون الوطني والدولي

من جهته، أكد عضو مجلس نقابة المحامين في حمص المحامي عمار عز الدين أن ‏المحكمة استندت إلى قاعدة أساسية وهي التكامل بين القانون الوطني والقانون الدولي، ‏مما يتيح للمحكمة توصيف الجرائم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون ‏الجنائي.‏

وأشار عز الدين إلى أن منطوق الحكم وحيثياته جاء بمهنية قانونية عالية من جهة ‏التوصيف القانوني والتناغم بين القانون الوطني والدولي، مع التأكيد على قاعدة ‏أساسية أن الولاية الأساسية للقانون الوطني، مبيناً أن القانون الدولي يعتبر مكملاً ‏للقانون الوطني مع توصيف الأفعال الجرمية للمتهم والحكم عليه بالعقوبة وفق قانون ‏العقوبات السوري.‏

وعقدت أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد في 24 حزيران الماضي، حيث واجه عدة ‌‏‌‏‌‏‌‏تهم أبرزها إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث ‌‏‌‏‌‏‌‏دلا، قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد بقيادة ماهر الأسد، منذ مطلع ‌‏‌‏‌‏‌‏عام 2011 ومشاركتها في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة ‌‏‌‏‌‏‌‏الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، ما أسفر عن مقتل مدنيين.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قضت الثلاثاء الماضي، بإعدام المجرم ‏وسيم الأسد ‌‏ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد ‏إدانته بارتكاب جرائم ضد ‏الإنسانية ‌‏وجرائم حرب بحق الشعب السوري خلال عهد ‏النظام البائد، وذلك خلال ‏الجلسة ‌‏السادسة من المحاكمة المخصصة للنطق بالحكم.‏