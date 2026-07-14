الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء صيفية حارة في أغلب المناطق

IMG 0488 الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء صيفية حارة في أغلب المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهار اليوم الثلاثاء صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية.

وليلاً يكون الجو معتدلاً ولطيفاً بشكلٍ عام وخاصةً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى والجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا وخاصةً في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق20/38
ريف دمشق-القلمون18/31
القنيطرة19/31
درعا22/34
السويداء20/33
حمص22/32
حماة21/38
اللاذقية23/31
طرطوس24/31
حلب23/37
إدلب24/33
دير الزور28/42
الرقة25/40
الحسكة26/41
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