الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء صيفية حارة في أغلب المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهار اليوم الثلاثاء صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية.

وليلاً يكون الجو معتدلاً ولطيفاً بشكلٍ عام وخاصةً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى والجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا وخاصةً في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: