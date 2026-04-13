إطلاق حملة نظافة شاملة للأحياء والشوارع الرئيسية بمنطقة رأس العين في الحسكة

الحسكة-سانا

أطلقت إدارة منطقة رأس العين بالحسكة بالتعاون مع ممثلي المنظمات الإنسانية وفعاليات مجتمعية وبمشاركة أهالي المنطقة حملة نظافة شاملة، تستهدف مختلف الأحياء والشوارع الرئيسية بهدف تعزيز الجهود المشتركة للنهوض بالواقع الخدمي والبيئي في المدينة.

وأوضح عبدالله الجشعم مدير منطقة رأس العين في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة تأتي في إطار السعي لتحسين مستوى الخدمات العامة، وإعادة إحياء المظهر الحضاري للمدينة من خلال مشاركة مجتمعية واسعة تعكس روح التعاون والمسؤولية الجماعية بين مختلف مكونات المجتمع المحلي.

وأكد الجشعم أهمية الاستمرار في مثل هذه الأنشطة التطوعية لما لها من دور كبير في ترسيخ ثقافة النظافة والحفاظ على البيئة، إضافة إلى تعزيز روح الانتماء لدى الأهالي تجاه مدينتهم.

وقالت منار المرعي إحدى المشاركات بالحملة: إنه تم توجيه دعوات مفتوحة لسكان المدينة للمشاركة في الحملة، والمساهمة في الحفاظ على نظافة الأحياء والمرافق العامة، بما يسهم في خلق بيئة صحية وآمنة للجميع.

وتشمل الحملة أعمال تنظيف وترحيل للنفايات، إلى جانب توعية الأهالي بأهمية الالتزام بالممارسات البيئية السليمة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع العام ويعزز من جمالية المدينة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك