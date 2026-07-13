الإسكان تدعو المخصصين بالمساكن الجاهزة في 8 محافظات إلى إبرام عقودها واستلامها

دمشق-سانا
دعت المؤسسة العامة للإسكان المواطنين المخصصين بمساكن جاهزة حصراً ضمن مشاريع السكن الشبابي والادخار والعمالي، في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وحلب والقنيطرة ودير الزور، إلى مراجعة الإدارة العامة للمؤسسة أو فروعها في المحافظات المعنية لإبرام عقود مساكنهم واستلامها أصولاً.
وأوضحت المؤسسة، في تعميم أصدرته اليوم الإثنين، أن مهلة المراجعة بدأت في الـ5 من تموز الجاري، وتستمر حتى الـ 4 من تشرين الأول 2026، مؤكدةً أن الإعلان يُعد تبليغاً شخصياً وإنذاراً نهائياً للمتخلفين عن المراجعة ضمن المدة المحددة.
وبيّنت المؤسسة أن الدعوة تستند إلى قرار وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 3718، الصادر بتاريخ الـ3 من حزيران 2026، وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 6283/ك بتاريخ الـ 25 من الشهر ذاته، وإلى نظام عمليات المؤسسة رقم 8 لعام 2016.
وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على الأبنية والمشاريع المشمولة بالتعميم في المحافظات المذكورة عبر المعرّفات الرسمية لوزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان على منصتي فيسبوك وتلغرام.
وشددت المؤسسة على ضرورة التزام المواطنين المخصصين بالمهل الزمنية المحددة، واستكمال إجراءات التعاقد والاستلام وفق الأصول، بما يضمن حقوقهم القانونية.