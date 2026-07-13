الإسكان تدعو المخصصين بالمساكن الجاهزة في 8 محافظات إلى إبرام عقودها واستلامها

‏ دمشق-سانا ‏

دعت المؤسسة العامة للإسكان المواطنين المخصصين بمساكن جاهزة حصراً ضمن مشاريع السكن الشبابي والادخار ‏والعمالي، في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وحلب والقنيطرة ودير الزور، إلى مراجعة الإدارة ‏العامة للمؤسسة أو فروعها في المحافظات المعنية لإبرام عقود مساكنهم واستلامها أصولاً.‏

وأوضحت المؤسسة، في تعميم أصدرته اليوم الإثنين، أن مهلة المراجعة بدأت في الـ5 من تموز الجاري، وتستمر حتى الـ 4 ‏من تشرين الأول 2026، مؤكدةً أن الإعلان يُعد تبليغاً شخصياً وإنذاراً نهائياً للمتخلفين عن المراجعة ضمن المدة المحددة.‏

وبيّنت المؤسسة أن الدعوة تستند إلى قرار وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 3718، الصادر بتاريخ الـ3 من حزيران ‌‏2026، وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 6283/ك بتاريخ الـ 25 من الشهر ذاته، وإلى نظام عمليات المؤسسة رقم 8 ‏لعام 2016.‏

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على الأبنية والمشاريع المشمولة بالتعميم في المحافظات المذكورة عبر المعرّفات الرسمية ‏لوزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان على منصتي فيسبوك وتلغرام.‏

وشددت المؤسسة على ضرورة التزام المواطنين المخصصين بالمهل الزمنية المحددة، واستكمال إجراءات التعاقد والاستلام ‏وفق الأصول، بما يضمن حقوقهم القانونية.‏