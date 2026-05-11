وفد من 23دولة رئيسية مانحة لمكتب أوتشا يزور سوريا للاطلاع على ‏الاحتياجات وبحث أولويات التعافي

درعا-سانا‌‎ ‎

وصل إلى سوريا اليوم الإثنين وفد من 23 دولة رئيسية مانحة لمكتب الأمم ‏المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” للاطلاع على الاحتياجات ومناقشة ‏أولويات التعافي، وإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين بشأن تنسيق ‏العمل الإنساني وربط الخطط مع التعافي المبكر والتنمية المستدامة‎.‎

وأوضح رئيس قسم التعاون الأممي في إدارة التعاون الدولي بوزارة ‏الخارجية والمغتربين محمد بطحيش في تصريح لـ سانا أن الزيارة تهدف ‏إلى الاطلاع على المشاريع القائمة وتحديد الاحتياجات داخل سوريا، مبيناً ‏أن العمل مع الوفد سيركز على إعادة ضبط العمل الإنساني، ووضع آلية ‏موحدة للتنسيق داخل البلاد، تمهيداً للانتقال من الاستجابة الطارئة إلى ‏التعافي المبكر والتنمية، كما ستُناقش قضايا الحماية والتوطين ومواءمة ‏التدخلات مع أولويات السوريين على أرض الواقع، إلى جانب جولات ‏ميدانية على المشاريع المدعومة أممياً‎.‎

وأشار بطحيش إلى أن الأولويات الوطنية ستكون محور النقاش، ولا سيما ‏ربط الدعم بمتطلبات التعافي المبكر، بالتوازي مع عرض رؤية سوريا بلا ‏المخيمات‎.‎

من جهته أكد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‏ميشيل سعد أن الوفد سيطلع على الوضع الإنساني وما أنجز خلال الفترة ‏الماضية، وعلى خطط الحكومة السورية للمستقبل القريب، لافتاً إلى أن الوفد ‏سيستمع للأشخاص المتضررين والشركاء والحكومة والمؤسسات لرسم رؤية ‏مشتركة للمرحلة المقبلة، والعمل مع الحكومة السورية لمساندة الشعب ‏السوري‎.‎

ويضم الوفد الذي وصل عبر معبر نصيب الحدودي في درعا، ممثلين عن 23 دولة من الدول الرئيسية المانحة لمكتب الأمم المتحدة ‏لتنسيق الشؤون الإنسانية‎.‎

وفي أوائل نيسان الماضي أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، توم فليتشر، ‏أن نحو 16 مليون شخص في سوريا ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ‏رغم ما وصفه بالتقدم المشجّع الذي تحقق خلال الأشهر الخمسة عشر ‏الماضية‎.‎

وأشار فليتشر في منشور عبر منصة “إكس” إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ‏تسريعاً في الجهود الإنسانية، بما في ذلك عمليات إزالة الألغام، بالتوازي مع ‏انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى مسار التنمية طويلة الأجل، في ‏محاولة لمعالجة جذور الأزمة وتحقيق استقرار مستدام‎.‎