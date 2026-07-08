وزير الدفاع الإيطالي يبحث مع نظيره الياباني الأوضاع في الشرق الأوسط

روما-سانا

بحث وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي الأوضاع في الشرق الأوسط وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ وسبل مواجهة التحديات الأمنية العالمية.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن كروزيتو قوله عقب لقائه كويزومي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” الـ 36 في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء إنه تناول خلال اللقاء “قضايا ذات اهتمام مشترك، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والوضع الحساس في الشرق الأوسط وسبل تعزيز خفض التصعيد بما يخدم الأمن والسلم”.

وأضاف: إن “اللقاء أتاح أيضاً فرصة لتقديم تحديث سريع حول برنامج القتال الجوي العالمي “GCAP ” وهو برنامج الطائرات المقاتلة من الجيل السادس والذي يعد ضرورياً لضمان القدرات التشغيلية المبتكرة والميزة التنافسية والتكنولوجية في مجال صناعة الطيران والفضاء”.

كما بحث الوزيران تداعيات الوضع الإقليمي وأكدا أهمية الشراكة بين حلف الناتو ودول المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التحديات الأمنية العالمية.

يشار إلى أن برنامج القتال الجوي العالمي هو مشروع مشترك بين إيطاليا واليابان والمملكة المتحدة لصنع مقاتلة شبحية من الجيل السادس بحلول عام 2035.

وعقدت القمة الـ 36 لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في أنقرة يومي 7 و8 تموز في توقيت بالغ الحساسية والتعقيد لمناقشة ملفات جوهرية تحدد مستقبل الدفاع المشترك والأمن العالمي.