الرئيس الشرع: قرار رفع العقوبات عن سوريا يحظى بتقدير الشعب السوري

رفع العقوبات الرئيس الشرع: قرار رفع العقوبات عن سوريا يحظى بتقدير الشعب السوري

أنقرة-سانا

أكد الرئيس أحمد الشرع أن القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب برفع العقوبات عن سوريا، إلى جانب مساعدة الأصدقاء والداعمين في ‏المنطقة، ولا سيما تركيا ودول الخليج، يحظى بتقدير الشعب السوري وشكره.‏

وقال الرئيس الشرع خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس ترامب على هامش قمة ‏الناتو في أنقرة اليوم الأربعاء: “حققنا إنجازاً كبيراً في تحرير سوريا، وإسقاط النظام ‏السابق، وتوحيد البلاد ووضعها على السكة الصحيحة،” مشيراً إلى أن هذا كله ‏تحقق بفضل الشعب السوري.‏

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “إن قرار رفع العقوبات عن ‏سوريا شكّل دفعاً للبلاد”، معتبراً أن الأوضاع فيها تشهد تحولاً سريعاً.‏
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وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم إلى أنقرة بالتزامن مع تواصل ‏أعمال اليوم الثاني من القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.‏

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