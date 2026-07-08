الرئيس الشرع: قرار رفع العقوبات عن سوريا يحظى بتقدير الشعب السوري

أنقرة-سانا
أكد الرئيس أحمد الشرع أن القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، إلى جانب مساعدة الأصدقاء والداعمين في المنطقة، ولا سيما تركيا ودول الخليج، يحظى بتقدير الشعب السوري وشكره.
وقال الرئيس الشرع خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس ترامب على هامش قمة الناتو في أنقرة اليوم الأربعاء: “حققنا إنجازاً كبيراً في تحرير سوريا، وإسقاط النظام السابق، وتوحيد البلاد ووضعها على السكة الصحيحة،” مشيراً إلى أن هذا كله تحقق بفضل الشعب السوري.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “إن قرار رفع العقوبات عن سوريا شكّل دفعاً للبلاد”، معتبراً أن الأوضاع فيها تشهد تحولاً سريعاً.
وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم إلى أنقرة بالتزامن مع تواصل أعمال اليوم الثاني من القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.