رئيس الوزراء اللبناني يؤكد تضامن بلاده مع دول الخليج العربي ويدين الاعتداءات عليها

بيروت-سانا

أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بشدة الاعتداءات التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين، وما تعرّضت له سفينتان تجاريتان تابعتان للمملكة العربية السعودية ودولة قطر في مضيق هرمز.



ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن سلام تأكيده على “تضامن لبنان الكامل مع الأشقاء في دول الخليج العربي، ودعمه كل ما من شأنه صون أمنهم والحفاظ على استقرارهم”.



وشدد سلام على أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة، واحترام سيادة الدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار.



وكانت مصادر أمنية بحرية أعلنت أمس تعرض ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار في محيط مضيق هرمز قرب ساحل سلطنة عمان، وذلك عقب حادث آخر استهدف ناقلة نفط قطرية في المنطقة ذاتها.