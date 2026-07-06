الموارد المائية تواصل تأهيل مجرى نهر الريحان في الغوطة الشرقية

ريف دمشق-سانا

واصلت مديرية الموارد المائية بدمشق وريفها أعمال إعادة تأهيل مجرى نهر الريحان في الغوطة الشرقية، بهدف تحسين واقع المجاري المائية، والحفاظ على استدامتها.

وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الإثنين، أن الأعمال شملت إزالة الردميات ومخلفات البناء التي طمرت مجرى النهر وحوّلته إلى مكب للأنقاض، تمهيداً لإعادة فتحه واستعادة جريانه بما ينعكس إيجاباً على الواقع البيئي والمائي في المنطقة.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل للمجاري المائية، بما يضمن حمايتها، وتعزيز إدارتها الرشيدة خدمةً للمصلحة العامة.

وكانت مديرية الموارد المائية في دمشق وريفها، واصلت في ال 24 من الشهر الماضي أعمال فتح نهر المليحاني وتعزيله، بعد سنوات من الإغلاق وتحوّله إلى مكبّ للنفايات، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى إعادة تأهيل المجاري المائية، والحفاظ على استدامة الموارد المائية، وتحسين الواقع البيئي بالمنطقة.