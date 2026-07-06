الحرارة إلى انخفاض.. والجو سديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في أغلب المناطق، لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل، باستثناء المناطق الساحلية والشرقية والجزيرة، تبقى حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الإثنين، يكون صيفياً عادياً وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية والجنوبية، مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية ومرتفعات القلمون، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من منطقة القلمون والمنطقة الجنوبية والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبّات نشطة خلال ساعات بعد الظهر تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وخاصةً في المناطق الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في أغلب المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: