وفاة شاب وإصابة 13 آخرين بحوادث سير خلال ‏الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

دمشق-سانا
توفي شاب وأصيب 13 آخرون جراء حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الأربعاء، بوقوع 8 حوادث سير أسفرت عن وفاة شاب وإصابة 13 مواطناً، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لـ 6 إصابات، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل بقية المصابين من قبل الأهالي إلى المشافي لتلقي العلاج، وأزالت الفرق آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 65 حريقاً في عموم سوريا، منها 11حريقاً في المنازل والمحال التجارية، و54 حريقاً متفرقاً لأعشاب وأسلاك كهربائية وغيرها.
وقامت الفرق بإخماد الحرائق، وتبريد أماكنها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت أضرار هذه الحرائق على الماديات.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي مواطن وأصيب 16 آخرون أول أمس، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.