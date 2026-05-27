وفاة شاب وإصابة 13 آخرين بحوادث سير خلال ‏الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

دمشق-سانا‏

توفي شاب وأصيب 13 آخرون جراء حوادث سير، ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث‎ ‌‎السورية، خلال الساعات الـ 24 الماضية في ‏مختلف المحافظات‎.‎

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم ‏الأربعاء، بوقوع 8 حوادث سير أسفرت عن وفاة شاب ‏وإصابة 13 ‏مواطناً، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات ‏الأولية لـ 6 إصابات، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج ‏اللازم، فيما تم نقل بقية ‏المصابين من قبل الأهالي إلى ‏المشافي لتلقي العلاج، وأزالت الفرق آثار الحوادث ‏وأمنت أماكنها‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 65 حريقاً في عموم ‏سوريا، منها 11حريقاً في المنازل والمحال التجارية، ‏و54 حريقاً ‏متفرقاً لأعشاب وأسلاك كهربائية وغيرها‎.‎

وقامت الفرق بإخماد الحرائق، وتبريد أماكنها دون تسجيل ‏أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت أضرار هذه ‏الحرائق على ‏الماديات‎.‎

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وتوفي مواطن وأصيب 16 آخرون أول أمس، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎