الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بقرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية، توغلت في قرية صيدا الجولان وقامت بتفتيش عدد من منازل الأهالي، بالتزامن مع انتشار عناصرها بين منازل القرية، قبل أن تنسحب من المنطقة.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت أمس، وقامت بنصب حاجز مؤقت على مفرق قرية أم العظام بريف القنيطرة الشمالي، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.