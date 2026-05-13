الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بقرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في قرية صيدا الجولان ‏بريف القنيطرة الجنوبي.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات ‏عسكرية، توغلت في قرية صيدا الجولان وقامت بتفتيش عدد من منازل ‏الأهالي، بالتزامن مع انتشار عناصرها بين منازل القرية، قبل أن تنسحب ‏من المنطقة.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت أمس، وقامت بنصب ‏حاجز مؤقت على مفرق قرية أم العظام بريف القنيطرة الشمالي، وعمدت ‏إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‏التوغّل ‌‏في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات ‏والاعتقالات ‌‏وتجريف الأراضي.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‌‏جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي ‌‏أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‏الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب ‌‏السوري.‏